Güzel Sanatlar Liselerinde yeni bir dönem başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği yaptı. Halen 76 ilde eğitim veren Güzel Sanatlar Liseleri, 81 ilin tamamına yaygınlaştırılacak. Tiyatro ve Sahne Sanatları eğitimi de verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bir ülkeyi güçlü kılan, sadece bilim ve teknolojide ilerleme değil. Aslında hepsini şekillendiren şey "kültür ve sanattır" dedi.

Güzel Sanat Liselerinde her anlamda daha donanımlı, uluslararası etkinliklere katılım sağlayarak küresel bakış açısına sahip olacak, işin ustalarından alacakları derslerle deneyim elde edecek gençler yetiştirilecek.,

"OKUL KORİDORLARINDA SANATÇILAR DOLAŞACAK"

İki bakanlık arasındaki iş birliğine ilişkin bilgi veren Özer, şu ifadelere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarının koridorlarında dolaştığı ders verdiği etkinlik yaptığı güzel sanatlar liseleri oluşturma ve öğrencilerimizin öğretmenlerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldığı kendi performanslarını sergiledikleri bir açılıma doğru çok kapsamlı bir iş birliği modelini bugün hayata geçirmiş oluyoruz."

İki Bakanlığın iş birliğiyle Güzel Sanatlar Liselerinin çok daha donanımlı ve vizyoner hale gelmesi hedefleniyor.