Güzel sanatlar öğrencileri eserlerini okullara taşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini okullara taşıma kararı aldı. ‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor’ projesi kapsamında, öğrencilerin yaptığı resimler okullarda sergilenecek. Ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, çevrelerinde bulunan okullarda müzik dinletileri de sunacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Güzel Sanatlar Lisesi’nde üretilenleri diğer okulların zenginleştirilmesi için kullanmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ahşap oyuncak üretimine geçen sene başlandığını ve üretilen oyuncakları okullarla paylaştıklarını hatırlatan Selçuk, aynı kapsamda mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında çevrelerinde bulunan 54 bin ailenin ‘yardım meleği’ olduğunu dile getirdi.

KİMSESİZİN KİMİ OLDU

Bakan Selçuk, öğrencilerin okulda kazandıkları becerilerle çevrelerinde ihtiyacı olan ailelerin ev ve kişisel bakımlarına destek olduklarını da hatırlattı. Sealçuk, “Şimdi de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerini çevrelerindeki okullarda sergileyeceğiz. Böylece okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler” diye konuştu.