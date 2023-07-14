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Eğitim

Hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM 16 Temmuz 2023 sınav takvimi

ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, 'Bugün ne sınavı var? Hafta sonu hangi sınavlar var?' sorularına cevap arıyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. İşte ÖSYM 16 Temmuz 2023 sınav takvimi

14 Temmuz 2023 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Hafta sonu hangi sınavlar var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM 16 Temmuz 2023 sınav takvimi
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Bugün ne sınavı var? sorusu okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından gündeme geldi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. 16 Temmuz Pazar günü sınava katılacak olan adayların sınav saatinden önce sınav yerlerinde olması gerekiyor. Peki hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM 16 Temmuz 2023 sınav takvimi

HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2023 DGS) uygulanacak.

DGS SAAT KAÇTA?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçmek için katılım sağladığı DGS sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 135 dakika süre verilecek.

Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) katılacak olan adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ

Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16.07.2023

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (2023 KPSS)

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20.08.2023 10:15

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27.08.2023

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