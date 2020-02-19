Hakkari'deki okullarda beyaz bayrak denetimi

IHA 19 Şubat 2020 Çarşamba12:21 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:21

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla yürütülen “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul” projesi kapsamında Milli Eğitim, Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan denetim ekibi, okullarda denetim ve incelemelerde bulunuyor.

Proje ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okul idarecilerinin gayretlerinin projenin geleceği açısından ümit verdiğinin altını çizerek; “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı bir ortam oluşturmak ve öğrencilerimize temizlik, hijyen ve sağlık konusunda duyarlılık kazandırılması temel önceliğimizdir. Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projesi ile okul sağlığının korunması ve fiziki ortamlarının daha iyi düzeye çıkarılmasını amaçlıyoruz. Okullarımızın eğitim kurumları olması hasebiyle eğitim sürecinde sağlığına ve çevresine duyarlı nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu yıl başarı gösterecek okul sayısının daha fazla olmasını hedefliyor, şimdiden gayret gösterecek okullarımıza kolaylık ve başarılar diliyorum" diye konuştu.