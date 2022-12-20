Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi 2. Yılında

ÖNDER Öğretmen Komisyonu'nun Türkiye genelindeki imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik hazırladığı Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi ikinci yılında. Seçkin akademisyenlerle öğretmenleri buluşturmayı hedefleyen bir eğitim hareketi olan Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi, bu yıl 10 bin öğretmenle çalışmasına başlayacak.

ÇOK İSTİFADE EDECEKLER



ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Aydın, öğretmenlerin meslekleri gereği ortaya çıkan her yeni bilgiye ve yaklaşıma çok hızlı bir şekilde ulaşmak istediğini söyledi. Öğretmenlerin bu konudaki taleplerine cevap vererek bir nevi işlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Aydın, "Bu çalışma ile öğretmenlerimizin hem kişisel hem de mesleki anlamda ihtiyaç duyabilecekleri tüm eğitimleri kendilerine sunmuş oluyoruz. Yapmaları gereken tek şey kayıt olmak ve dersleri takip etmek. Geçen sene yaptığımız değerlendirme anketlerinden yola çıkarak söylüyorum bu çalışmadan hem öğretmenlerimiz hem de öğretmenlerimiz vasıtasıyla gençlerimiz çok ama çok istifade edecekler. Kaçırmasınlar derim" diye konuştu.

50 AKADEMİSYENDEN 44 DERS



Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi programı, ilk eğitimini 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirdi. Bu yıl da 50 akademisyenin vereceği 44 farklı başlıktaki seminer ve 176 oturumla yoluna devam edecek. Öğretmenlerin, alanında uzman akademisyenlerden faydalanarak bilgiye daha hızlı ulaşabilmelerine imkân sağlamak amacını taşıyan program, bu eğitim seferberliğinde öğretmenlerin hem öğrenmesi hem de paylaşımda bulunmasını hedefliyor.

İLETİŞİM, SOSYOLOJİ, DİN...



Prof. Dr. Ali Büyükaslan'ın "Medya ve Kültür", Prof. Dr. B. Berat Özipek ve Doç. Dr. Faik Tanrıkulu'nun, "Küreselleşme ve Göç Hareketleri", Prof. Dr. Fuat Aydın'ın, "Dinlerin Ötekine Bakışı" dersleri programın dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Recep Şentürk'ün "Modernizm ve Postmodernizm Arasında Eğitim" dersi, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün, "İslam Medeniyeti, Geçmiş, Bugün, Gelecek" dersi, Prof. Dr. Zeki Bayraktar'ın "Eşcinsellik", Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı'nın "Yapay Zeka" dersi, akademideki başlıklardan bazıları.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR



Ocak ayında eğitimlerine başlayacak programdaki her başlık, dört oturumda işlenecek ve dersler zoom webinar programı üzerinden yapılacak. Program, 1 Ocak-28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 29 Aralık 2022 tarihine kadar başvurular web sitesi üzerinden devam ediyor.

https://www.hikmetinizinde.com