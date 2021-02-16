16 Şubat 2021 Salı 12:03 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:03

Hukuk başarı sıralaması 2021 YÖK tarafından değiştirildi. Bu gelişme sonrası Hukuk fakültesi başarı sıralaması bölümde okumak isteyen öğrenciler tarafından gündeme geldi. Avukat, Hakim ya da Savcı olmak için YKS'den alınan puanla yapılan yerleştirmede artık yeni sıralama geçerli olacak. Peki Hukuk başarı sıralaması 2021 kaç oldu? YÖK başarılı sıralaması şartı nedir? İşte Hukuk başarı sıralaması 2021 ile ilgili alınan yeni kararlar.

Geçtiğimiz yıllarda 125 bin olarak uygulanan hukuk fakültesi başarı sıralaması, 2021-2022 eğitim yılı itibarıyla 100 bine yükseltildi. Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de toplamda 84 hukuk fakültesinin bulunduğu ve bu fakültelerde nitelik ve kalitenin arttırılmasının temel hedef olduğu belirtildi.

HUKUK BAŞARI SIRALAMASI 2021 KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hukuk Fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının 125 binden 100 bine yükseltilmesini kararlaştırdı. YÖK, bu uygulamanın ülkemizde bulunan hukuk fakültelerinin nitelik ve kalitesinin yükseltilmesinin hedef alındığının altını çizdi.

YÖK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125.000'den 100.000'e yükseltilmiştir."



"Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmek için öğrencilerin, YKS'deki başarı sıralaması belirleyici oluyor. Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için bu şart, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 190 binken; 2019-2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulandı. Adalet Bakanlığı'nın 23 Eylül 2020 tarihli yazısında ilettiği talebi de dikkate alınarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu'nun 11 Şubat 2021 tarihli kararıyla 125 binden 100 bine yükseltildi. Karar 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olacak.

GEÇEN SENE 15 BİN 70 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

'Rasyonel ve bilimsel planlamalar' sonucunda tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190 bin başarı sıralamasının geçerli olduğu 2019 yılında 15 bin 721; başarı sıralaması şartının 125 bine yükseltildiği 2020 yılında ise 15 bin 70 öğrenci yerleşti. 2020-YKS'de, devlet üniversiteleri hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralaması 33 bin 813; vakıf üniversiteleri hukuk fakültelerine yerleşen en düşük puanlı adayın başarı sıralaması ise 125 bin oldu.

TÜRİYE'DE 84 HUKUK FAKÜLTESİ VAR

Bir kısmına öğrenci kontenjanı verilmemekle birlikte bugün; 47'si devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi bulunuyor. Yeni YÖK olarak, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açmamak için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davranıyoruz. Bu hususu teminen ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri için bir dizi tedbir almış olup, almaya da devam edeceğiz."

Aldığımız tedbirlerden ilki: "Asgari öğretim üyesi sayısı"dır.

Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde eğitim öğretime başlayabilmek için kadrolu 6 farklı anabilim dalında asgari 8 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunması şart koşulmaktadır. Bir kısmı yeni kurulmuş bazı hukuk fakültelerine ise öğrenci kontenjanı tahsis edilmemiştir. Bu hukuk fakültelerimize öğretim elemanı yetiştirmek üzere anabilim dalları kurulmuş, bu anabilim dallarına atanan öğretim elemanları lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere ülkemizin akademik kadro bakımından en zengin hukuk fakültelerine görevlendirilmişlerdir. Yeni kurulan fakültelerimiz için bu hukuk fakültelerinde yetiştirilmek üzere alınan "öncelikli alan" araştırma görevlileri dâhil olmak üzere 1.013'ü kız, 888'i erkek olmak üzere toplam 1.901 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.

Öğrenci kontenjanı tahsis etmediğimiz, fakat araştırma görevlisi yetiştirdiğimiz hukuk fakültelerine, "kamu zararına yol açmamak için" dekan ataması, idari kadro ve bina tahsisi yapılmamıştır. Bu fakültelerimizde dekanlıklar, başkaca üniversitelere doktora eğitimi için gönderilen araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibini yapmak üzere Rektörler (uhdesinde) veya vekaleten görevlendirdikleri bir öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Kamuoyundaki kimi hukuk fakültelerimizde "hukukçu" olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki bilgi, esasen bu fakültelerle ilgili uygulamaya dayanmaktadır.

Aldığımız tedbirlerden ikincisi: Yükseköğretim Kurulu olarak yıllardır dile getirdiğimiz ve en nihayet yasal zemine kavuşan "Hukuk Meslekleri İcra Sınavı"dır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı" ile avukatlık veya noterlik stajına başlamak, adli ve idari yargı hâkimliği sınavlarına girebilmek için bu mesleklerin kanunlarında öngörülen şartlarla birlikte bu sınava girip başarılı olmak şarttır. Yükseköğretim Kurulu olarak, meslek icra sınavlarının sadece "hukuk" ile sınırlı kalmamasına ve genişletilmesinin doğru olacağına inandığımızı da burada ifade etmek isteriz.

Aldığımız tedbirlerden üçüncüsü: Adayların ilgili puan türündeki "başarı sıralaması şartı"dır.

Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmek için öğrencilerimizin, YKS'deki başarı sıralaması belirleyicidir. Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için bu şart, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 190 bin iken; 2019/2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulanmıştır.

Bu konuda birkaç hususu vurgulamak gerekir. "Rasyonel ve bilimsel planlamalar" sonucunda tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190.000 başarı sıralamasının geçerli olduğu 2019 yılında 15.721; başarı sıralaması şartının 125.000'e yükseltildiği 2020 yılında ise 15.070 öğrencimiz yerleşmiştir (Diğer bir ifade ile Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığı başarı sıralaması şartının kendi içinde kontenjan planlamasına da kalite odaklı katkı sağladığı görülmektedir).

2020-YKS'de, Devlet üniversiteleri hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralaması 33.813; vakıf üniversiteleri hukuk fakültelerine yerleşen en düşük puanlı adayın başarı sıralaması ise 125.000'dir. Bu rakamlar başarı sıralaması şartının yükseltilmesinin önemine de işaret eden bir husustur.

Diğer taraftan Yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem vermekteyiz. Bu bağlamda hem üniversiteye hazırlanan adaylarımız ile ailelerinin beklentilerinin ve idareye olan güveninin korunması hem de vakıf üniversitelerinin, gerekli tedbirleri almaları ve kontenjan planlamalarını gerçekçi, daha rasyonel ilkeler çerçevesinde yapmalarına fırsat tanınması elzemdir. Bu sebebe binaen hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının 100.000'e yükseltilmesine, fakat bu değişikliğin, 2022 yılında yapılacak YKS sınavında uygulamaya girmesine karar verilmiştir.