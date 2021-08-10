DHA 10 Ağustos 2021 Salı 17:42 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:42

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yücel, "İş yeri hekimimizden güzel bir haber aldım. Bahçeşehir Koleji çalışanlarının yüzde 97'si aşısını oldu. Olmayan çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı ise gebelik ya da farklı sağlık nedenleriyle aşılarını ertelemişler. Okullarımız açılana kadar onlar da aşılarını olarak aramızda olacaklar" dedi.

Yücel aşı olmak istemeyen çalışanlarına ise saygısının sonsuz olduğunu ifade ederek, aşı olmayan kimseyi okullarında çocukların sağlığı için çalıştıramayacaklarını açıkladı.

"AŞISINI OLMAYANLARLA YOLLARIMIZI AYIRMAK ZORUNDAYIZ"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel "Aşı olmak istemeyen personelimize saygımız sonsuz. Ancak, yok ben aşıya inanmıyorum, yok bize çip takacaklar diyen ve aşısını olmayan personeli, öğretmeni, hangi birimde çalışırsa çalışsın sınıflarımıza, okullarımıza almamız mümkün değil, onlarla yollarımızı maalesef ayırmak zorundayız... Eğitim kurumu ve eğitimci olmanın sorumluğuyla, velilerimizin de aşısını olarak ülkemizde okul zillerinin tekrar çalmasına katkı sağlayacağınızdan şüphemiz yok." diyerek okulları açmanın tek yolunun aşı olduğunu ve bir senenin daha kayıp edilemeyeceğini vurguladı.