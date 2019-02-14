İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2808
  • 5,9724
  • 222.144
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

İki üniversitede enstitü ve yüksekokul kuruldu

Haliç Üniversitesine bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı olarak da Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve yüksekokul kurulması, bazı yüksekokul ve enstitülerin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Haliç Üniversitesine bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde de Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Kararla, Gaziantep Üniversitesine bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Metalurji Enstitüsü ve Haliç Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.

ABD´den Japonya´ya milyon dolarlık savunma sözleşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Valilikten "eşzamanlı operasyon" açıklaması: Deşifre edildiler

Valilikten 'eşzamanlı operasyon' açıklaması: Deşifre edildiler

22 milyar dolarlık dev hamle

22 milyar dolarlık dev hamle

Terör hegemonyası

Terör hegemonyası

Cumhur İttifakı için 20 il daha masaya yatırıldı

Cumhur İttifakı için 20 il daha masaya yatırıldı

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA