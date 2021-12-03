İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan ''Maarif Müfettişleri'', ''Eğitim Müfettişi'' kadrosuna geçirildi

AA 3 Aralık 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 11:37

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın geçirildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve diğer mevzuat düzenlemeleriyle uyumlu olarak "Bakanlık Maarif Müfettişi" unvanı "Bakanlık Müfettişi" olarak değiştirildi.

- 750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrosu için seçme süreci başlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yapılan bu değişiklikler sonrası yönetmelik düzenlemesi gerçekleştirilecek. Ardından da daha önce ihdas edilen 750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrosu için seçme, atama, yetiştirme süreci başlatılacak.

Yapılan bu düzenlenmelerle, eğitimde kaliteyi yükseltmeye yönelik olarak bireysel ve kurumsal iyileşme ile gelişimi esas alan daha etkili bir rehberlik ve denetim mekanizmasının oluşturulduğu vurgulandı.