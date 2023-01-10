İlk defa YÖK ve SSB arasında bir işbirliği protokolü imzalandı

YÖK'te düzenlenen protokol imza törenine YÖK Başkanı Erol Özvar ve SSB Başkanı İsmail Demir katıldı. Özvar ve Demir, tören öncesinde basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

SSB Başkanı Demir, ülkelerin sahip olduğu en büyük değerin insan kaynağı olduğunu belirterek, "Nitelikli insan kaynağını oluşturmaya yönelik çalışmalarda, çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında çok net bir işbirliği olması gerektiği aşikar." dedi.

Savunma Sanayii Akademi, Vizyoner Genç gibi programlar ve meslek liselerine dönük öğrenci yetiştirme uygulamalarıyla nitelikli insan kaynağı oluşturmada olumlu sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Demir, MEB'le yaptıkları işbirliğiyle savunma sanayii ile ilgili alanlarda meslek liseleri oluşturulduğunu hatırlattı.

Demir, YÖK'ün sunacağı yol haritası kapsamında üniversitelerin vereceği destekle tam bağımsız savunma sanayii hedeflerine ulaşmanın daha da kolay olacağını belirterek, bugünkü törene savunma sanayii sektörünün ana oyuncularını da davet ettiklerini kaydetti.

İmzalanan protokolle ,SSB ve iştirakinde yer alan şirketlerin yükseköğretim kurumlarında halihazırda yürütülen işbirliğinin daha da ileri seviyeye ulaşacağını vurgulayan Demir, farklı alanlarda yapısal düzeyde işbirliğinin önünün açıldığını söyledi.

- "İLK DEFA YÖK VE SSB ARASINDA BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI"

YÖK Başkanı Özvar ise savunma sanayisi alanındaki başarının artırılarak daha sürdürülebilir hale getirilebilmesi ve nitelikli iş gücünün çoğalması açısından, kamu, üniversite ve özel sektörün işbirliği halinde olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özvar, şöyle devam etti:

"Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, SSB ile YÖK arasındaki işbirliğini yeni ve en üst seviyeye çıkarmış oluyoruz. Bugüne kadar üniversitelerle ilgili sanayi kuruluşları arasında işbirliği yürütülüyordu. İlk defa YÖK ve SSB arasında bir işbirliği protokolü hayata geçmiş oluyor. Böylece Türkiye'nin bugünü ve geleceği açısından kritik önemi haiz iki sektör arasındaki işbirliğimizi daha sistematik hale getirmiş oluyoruz."

SSB ile yapılacak ortak çalışmaların iki açıdan çok önemli olduğuna dikkati çeken Özvar, Türkiye'nin savunma sanayisine katkı sağlamayı ön planda tuttuklarını, AR-GE, üretim ve ileri teknolojiyle iç içe çalışmalarla yükseköğretim kurumlarının daha üretken hale geleceğini ifade etti.

Protokolle altyapının ortak kullanılmasını temin edeceklerini belirten Özvar, savunma sanayisi alanındaki personelin lisansüstü eğitimlerini de destekleyeceklerini belirtti.

YÖK Başkanı Özvar protokol çerçevesinde, üniversite öğrencilerine eğitim bursu sağlanması, iş yeri eğitimlerinin artırılması, staj ve kariyer programlarının çoğaltılması gibi adımların da atılacağını ifade etti.

- ÜNİVERSİTELERDE ÖZEL BÖLÜMLER AÇILACAK



Protokol çerçevesinde, üniversitelerde savunma sanayisne yönelik özel bölümler açılacak ve bölümlerde işlenecek ders içeriklerinin güncellenmesine yönelik müfredat çalışması yapılacak.

Üniversitelerde sektöre yönelik yeni projeler geliştirilmesi desteklenecek. Laboratuvar altyapısının ortak kullanımının da artırılacağı protokol kapsamında, araştırma amaçlı bilgi ve belge paylaşımının yapılabilmesi sağlanacak.

- AKADEMİ VE SANAYİ ETKİLEŞİMİ ARTACAK



YÖK ile SSB koordinasyonunda belirlenecek strateji ve hazırlanacak yol haritası çerçevesindeki alt protokollerle. üniversite ve savunma sanayisi ilişkisi derinleşecek, akademik personelle öğrencilerinin savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumlarla daha yakın çalışma imkanı olacak.

Öğrencilere yönelik burs imkanları da artırılırken, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılım noktasında savunma sanayii ve üniversitelerin ortak projeler geliştirmelerinin önü açılacak.

İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında, üniversite öğrencilerinin ve akademik personelin savunma sanayisi alanında yüksek katma değerli işlere odaklanmaları ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.