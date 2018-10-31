İSG başvurusu nasıl yapılır ÖSYM 2018 İSG sınavı başvuru şartları nelerdir sınav ücreti ne kadar

İSG başvurusu nasıl yapılır ÖSYM 2018 İSG sınavı başvuru şartları nelerdir İSG sınav ücreti ne kadar? Vatandaşlar internetten İSG başvuru koşullarını araştırmaya başladı. 2018 İSG sınav başvurusu için heyecan sürüyor. ÖSYM tarafından 2 dönem halinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2018-İSG) 2. dönem başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. İSG 2.dönem hangi şehirlerde uygulanacak? İlgili tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar 21 Kasım 2018 tarihinde açılacak geç başvuru sayfası üzerinden belirtilen sınav ücretini yatırarak geç başvuru yapabilecekler. İSG 2. Dönem Sınavı 15 Aralık 2018 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van şehirlerinde saat 10.15'te başlayacak, 75 dakika sürecek.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İSG 2. dönem sınavı 15 Aralık 2018 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, K onya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.

Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanla rında sınav sadece Ankara'da yapılabilecek.

İSG BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İSG başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. Adaylar başvurularını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerçekleştirebilecek. Başvurular 31 Ekim - 7 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga ile adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.)

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geriverecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Adaylar, başvuru bilgilerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli veaday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

İSG TESTLERİ KAÇ SORU OLACAK?

ÖSYM’nin ilgili sınava dair paylaştığı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav salonuna saat 10.00’tan sonra hiç bir aday alınmayacak. 2018 İSG 2. Dönemde adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Her testte 50 sorunun yer alması planlanıyor. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecek, testler içinde ortak sorular da yer alabilecek.

SERTİFİKA ALANLARI

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2018 yılında sınav ücreti 200,00 TL olup, aşağıdaki bankalara yatırılacak;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başv uracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası (Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecek.