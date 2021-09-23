İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden büyük başarı: Türkiye'de birinci sıraya yerleşti

23 Eylül 2021 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:33

Yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) dergisinin "2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması" sonuçları açıklandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, genç yaşına rağmen hem dünya hem de Türkiye ölçeğinde büyük bir başarıya imza attı.

2010'dan bu yana her yıl uluslararası saygınlığa sahip en iyi üniversitelerin sıralandığı Times Higher Education listesinde bu sene 99 ülke ve bölgeden 1600'den fazla yükseköğretim kurumuna yer verildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi; Eğitim/Öğretim, Araştırma, Atıf, Endüstri Geliri ve Uluslararası Görünürlük olmak üzere 5 kriterde değerlendirilen üniversiteler arasında 801-1000 bandına yükseldi.

TÜRKİYE'DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 1. OLDU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yayınların uluslararası ölçekte kabul edilirliğini ve tanınırlığını gösteren "Atıf" kategorisinde önemli bir başarı yakaladı.

Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 1. sıraya yerleşen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye'deki tüm vakıf/devlet üniversiteleri toplamında 2. sırada, dünya sıralamasında ise 487. sırada yer alarak önemli bir başarı gösterdi.

Üniversite, tüm kategorilerin hesaplandığı genel başarı sıralamasında ise 54 üniversite arasında 8. oldu.