Heyecanla beklenen İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları başladı. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına ikinci üninversite için başvuru yapabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!

Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezunsanız ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyorsanız İkinci Üniversite ile sınavsız kayıt fırsatından faydalanabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları bugün başladı başvurular 30 Eylül 2019 tarihine kadar kabul edilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıt işlemlerinizin tamamını online sistemimiz üzerinden kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. 3 adımda tamamlayabileceğiniz kayıt işlemi için aşağıdaki basamakları takip etmeniz yeterli olacaktır;

1-) Online başvuru sisteminden hesap oluşturma

2-) Hesabınla sisteme giriş yapıp başvuru tercihini yapma

3-) Gelen referans numarası ile bankaya ödeme yapma

* Fakülteden sms ile kayıt işlemini tamamlandığıyla ilgili bilgi gönderilir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına

Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının önlisans/lisans düzeyindeki programlarına kayıtlı veya mezun yabancı uyruklu öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) lisans-önlisans denklik belgesi alanlar sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KİMLER BAŞVURAMAZ?

Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir önlisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,

YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki üniversitelerin herhangi bir önlisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin önlisans/lisans programlarında öğrenci olanlar (Mezun öğrenciler başvuru yapabilir),

Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa, (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar.)

ikinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.

DİKKAT! AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki (AUZEF) önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.