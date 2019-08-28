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İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversite okumak isteyenler başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırıyorlar. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına ikinci üninversite için başvuru yapabiliyorlar.

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İstanbul Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversite okumak isteyenler başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları nasıl yapılır? sorularının yantıları araştırılıyor. Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına ikinci üninversiteye kayıt yaptırma hakkına sahipler. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
2 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturulur. Hesap aktivasyon işlemi tamamlanır. Aynı sisteme giriş yapılarak bilgi güncelleme ve tercih işlemleri gerçekleştirilir. Fakülte onayından sonra materyal ücreti yatırılarak kayıt tamamlanır.
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıt işlemlerinizin tamamını online sistemimiz üzerinden kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. 3 adımda tamamlayabileceğiniz kayıt işlemi için aşağıdaki basamakları takip etmeniz yeterli olacaktır;
 
1-) Online başvuru sisteminden hesap oluşturma
2-) Hesabınla sisteme giriş yapıp başvuru tercihini yapma
3-) Gelen referans numarası ile bankaya ödeme yapma
* Fakülteden sms ile kayıt işlemini tamamlandığıyla ilgili bilgi gönderilir. 
 

 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KİMLER BAŞVURABİLİR?
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
 
Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS  programlarına
 
Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS  programlarına
 
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının önlisans/lisans düzeyindeki programlarına kayıtlı veya mezun yabancı uyruklu öğrenciler, 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) lisans-önlisans denklik belgesi alanlar sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.
 

 
KİMLER BAŞVURAMAZ?
Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)
 
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir önlisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,
YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki üniversitelerin herhangi bir önlisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,
 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin önlisans/lisans programlarında öğrenci olanlar (Mezun öğrenciler başvuru yapabilir),
 
Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa, (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar.)
ikinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.
 
DİKKAT! AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki (AUZEF) önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.
 

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