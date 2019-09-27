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İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite son kayıt günü ne zaman? İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri neler?

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite son kayıt günü ne zaman? İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri neler? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversite için başvuru yapabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtlarına dair merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına, Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üninversiteye kayıt gerçekleştirebiliyorlar. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite son kayıt günü ne zaman? İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtlarına dair tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.. 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE SON KAYIT GÜNÜ NE ZAMAN? 
Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezunsanız ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyorsanız İkinci Üniversite ile sınavsız kayıt fırsatından faydalanma hakkına sahipsiniz. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar kabul edilecek. 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER? 
LİSANS PROGRAMLARI
 
COĞRAFYA
 
ÇOCUK GELİŞİMİ
 
FELSEFE
 
İKTİSAT
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
İŞLETME
 
SİYASAL BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
SOSYOLOJİ
 
TARİH
 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YENİ)
 

 
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
 
ADALET
 
ÇOCUK GELİŞİMİ (YENİ)
 
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YENİ)
 
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
 
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (YENİ)
 
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
 
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
 
SOSYAL HİZMETLER
 
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
 
YAŞLI BAKIMI
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? 
Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıt işlemlerinizin tamamını online sistemimiz üzerinden kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. 3 adımda tamamlayabileceğiniz kayıt işlemi için aşağıdaki basamakları takip etmeniz yeterli olacaktır;
 
1-) Online başvuru sisteminden hesap oluşturma
2-) Hesabınla sisteme giriş yapıp başvuru tercihini yapma
3-) Gelen referans numarası ile bankaya ödeme yapma
* Fakülteden sms ile kayıt işlemini tamamlandığıyla ilgili bilgi gönderilir. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KİMLER BAŞVURABİLİR?
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
 
Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS  programlarına
 
Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS  programlarına
 
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının önlisans/lisans düzeyindeki programlarına kayıtlı veya mezun yabancı uyruklu öğrenciler, 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) lisans-önlisans denklik belgesi alanlar sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.
 

 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KİMLER BAŞVURAMAZ?
Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)
 
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir önlisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,
YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki üniversitelerin herhangi bir önlisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,
 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin önlisans/lisans programlarında öğrenci olanlar (Mezun öğrenciler başvuru yapabilir),
 
Herhangi bir üniversitenin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa, (Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar.)
ikinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.
 
DİKKAT! AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki (AUZEF) önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.
 

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