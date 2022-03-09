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Eğitim

İstanbul'da kar bekleniyor! YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceğini belirterek, bu illerdeki üniversitelerin valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını istedi.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:26
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YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, İstanbul'da yarın için "turuncu alarm" verildiği hatırlatıldı.

İstanbul Valiliğinin, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yaptığı istişareler doğrultusunda, yükseköğrenime pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirilen açıklamada, "Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz." denildi.

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