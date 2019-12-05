İzmir norm fazlası öğretmen atamaları başladı. Norm fazlası atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler, 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında https://izmir.meb.gov.tr internet sayfasındaki tercih formunu doldurarak başvuru yapabilirler. Norm fazlası yer değitirme işlemleri 2 (iki) aşamadan oluşacak ve her aşamada en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapılabilecek. Atamalar, öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecektir. İzmir norm fazlası öğretmen atamalarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

İZMİR NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞLADI!

Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler, 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında https://izmir.meb.gov.tr internet sayfasındaki tercih formunu doldurarak başvuru yapabilirler.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin 1. aşama atama sonuçları 10 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler, 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında https://izmir.meb.gov.tr internet sayfasındaki tercih formunu doldurarak bavuru yapacaklar ve bavuru formunun bir nüshasını okul müdürü tarafından imzalanarak öğretmene verilecektir.

Elektronik başvuruların onaylama/reddetme ilemi ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

Norm fazlası yer değitirme işlemleri 2 (iki) aşamadan oluşacak ve her aşamada en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapılabilecektir.

Atamalar, öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecektir.

Resen yapılacak atamalar ise; o alandaki en düşük hizmet puanından başlanarak değerlendirilecektir.