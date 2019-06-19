ÖĞRENCİLER KENDİ EĞİTİM İÇERİKLERİNİ BELİRLİYOR

Türkiye’de ilk kez, ortaokul ve lise öğrencileriyle nasıl dijital içerik istediklerine yönelik “Dijital Materyallerin Öğrenmeye Etkisi – EBA Öğrenci Çalıştayı” düzenledi.

Türkiye’de ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü birliğinde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında ortaokul ve lise öğrencileriyle nasıl dijital içerik istediklerine yönelik “Dijital Materyallerin Öğrenmeye Etkisi-EBA Öğrenci Çalıştayı” İzmir’de düzenlendi. Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen çalıştaya İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekili Harun Yazar, Müdür Yardımcı Dr. Mehmet Büküm, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Akpınar, Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim üyesi Fırat Sarsar ve çok sayıda gönüllü öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve Beceri Destekli Dönüşüm” başlığı doğrultusunda, çocukların, 21.yy becerilerini öğrenerek, teknolojiyi sadece tüketen değil, onun gelişimi ve üretimine katkı sağlayacakları bilgi ve becerileri ortaya çıkarmak amacıyla, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, İzmir EBA Ekibi koordinasyonunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi. Öğrencilerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve bu yönde katılım göstermesi için düzenlenen çalıştaydan çıkacak rapor içerik üretme süreçlerine referans olması adına, başta Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki ilgili genel müdürlüklere gönderilecek.

“ÇAĞA AYAK UYDURAN DEĞİL YÖN VEREN NESİLLER OLUŞTURACAĞIZ”

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Çalıştayda açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekili Harun Yazar , “Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunun ışığında, gerek İzmir’de gerekse tüm Türkiye’de evlatlarımıza bir ufuk tayin etmek üzere bir araya geldiğimiz çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Geleceği şekillendirmek demek, gelecekle ilgili fikri ve fiili hazırlığı yapmak demektir. Geçmiş bin yılların toplamından çok daha fazla bilgi ile beslenen bu yüzyılın en hassas konusu eğitimdir. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek ve bölgemize liderlik edebilmemiz için çağın becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç vardır. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde vurguladığı üzere eğitimin ana unsuru, öznesi insandır. Bu minvalde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öncelikli amacımız, her çocuğun kendi öğrenme potansiyeli ve yetenekleri dâhilinde kendisini gerçekleştirmesine fırsat vermektir” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin kendilerini ifade edecekleri ortam kurabilmek adına pek çok fikri hayata geçirdiklerini vurgulayan Yazar, “Çağın çağrısına kulak veren, tükettikçe değil ürettikçe mutlu olan bir nesil hedefimize doğru ilerlerken öğrencilerimizin beklenti ve ihtiyaç analizlerini yapmaktayız. Bu doğrultuda ideal öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi, bilgiye ulaşma yöntem ve alışkanlıklarının tespit edilmesi, seviyelerine uygun içerik beklentilerinin tanımlanması amacıyla öğrencilerimizin de talebiyle Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü liderliğinde öğrenciler ile bir çalıştay yapılmasına karar verildi. “Dijital Materyallerin Öğrenmeye Etkisi – EBA Öğrenci Çalıştayı”na her türdeki ortaokul ve liselerden tüm sınıf seviyelerinden “gönüllü” öğrencilerimiz katılıyor. Rahatından ödün vererek bir fikir bir değer üretmek için dertlenen evlatlarımız, yaz tatilini en verimli şekilde geçirmek adına bu çalıştaya katkı sunuyor. ‘Eğitim Bilişim Ağı’ndaki dijital içerikler öğrencilerimizin gözüyle değerlendirilirken bu sayede onların en çok kullandıkları içerik türlerinin tespiti yapılabilecek. Ayrıca EBA portalında hangi türdeki içeriklerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırdığı da belirlenirken öğrencilerimizin hayallerindeki dijital eğitim içeriklerini öğrenebileceğiz” diye konuştu.

Yaparak yaşayarak katılımcı öğrenmeyi desteklediklerinin altını çizen Yazar, “Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’ ndaki “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve Beceri Destekli Dönüşüm” başlığı çocuklarımıza rüyalarının peşinden gitme cesareti veriyor. Bu günden yarını görmeye çalışıp, yarının ihtiyaçlarını planlarken öğrencilerimizi yalnızca çağa ayak uyduran değil çağa yön veren nesiller olarak yetiştirmek hedefindeyiz” dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekili Harun Yazar’ın ardından konuşan Fırat sarar ise eğitimin uzun bir süreç olduğunu belirterek “ Milli Eğitim Bakanlığı ve Akademisyenlerin en büyük çalışması öğrenciye dokunmak. Yarınlarımız için çalışıyoruz. Eğitim çok uzun bir süreçtir. Bu mataryelleri sizler kullanacaksınız. En doğru olanı da bunlar hazırlanırken sizin sürecin merkezinde olmanızdı” dedi.