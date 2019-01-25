Karne günü, teşekkür günü

Öğrencilerinin tamamına yakınının takdir ve teşekkür belgesi aldığı Kartal AİHL’de öğretmenler de unutamayacakları karne günü yaşadılar.

Kartal AİHL Öğrenci Meclisi ve Kartal AİHL Anneler Birliği organizesiyle öğrenciler ve veliler öğretmenlere teşekkürlerini ilettiler. Ülkemizin her yerinden öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrenciler ve veliler sesli, yazılı ve görüntülü olarak iletişim kanallarıyla öğretmenlere ulaştılar. Özgün, samimi ve zarif mesajlar öğretmenleri duygulandırdı.

Kartal AİHL öğrencilerinden aynı zamanda İstanbul Öğrenci Meclis Başkanı Necip Fazıl Elmas, Karne günlerinde sadece öğrencilere belge verilmesine karşılık asıl teşekkürü hak eden bizim öğretmenlerimizdir. Emek ve zamanını bizlere harcayan bizi hep bir adım daha öteye taşımak istediği için ne kadar dua etsek az kalır. Resmi bir belge teslim edemesek de öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunmak istedik.

Bize Hizmet Edenleri Unutmuyoruz

Kartal AİHL Öğrenci Meclisi Başkanlarından Amina Feyza Kasap, “6 yaşımızdan beri hayatımıza giren bir kavram var, öğretmen. Yeri geldi bizi çok mutlu ettiler ve yeri geldi hüzünlendirdiler ama hep bir şeyler öğrettiler ve aslında hayatımıza bir yerde hep dokundular. Bugün biz buradaysak ve yarın bir yerlerde olacaksak bu elinden geçtiğimiz tüm öğretmenlerimizin dokunuşlarıyla yapabildiğimiz bir şey. Tüm bu dokunuşları için bizi her yönde eğitmeye çalışan öğretmenlerimize bu vesileyle şükranlarımızı iletmek istedik.

Bizlerin Hayaliydi Çocuklarımızın Gerçeği Oldu

Samimi duygularla velilerden öğretmenlere onlarca mesaj ulaştı. Bunlardan birinde 12. Sınıf velisi Ayşe Dönmezoğlu duygularını şöyle dile getirdi:

“Benim Hayalimdi kızımın gerçeği oldu 10 yaşlarındaydım Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşıyordum. O zamanlar bir gazetenin eve girmesi çok zordu ne bileyim pek önemsenmezdi ben 4. ya da 5. Sınıftaydım. Babamlar narenciye işi yapıyorlardı portakallar toplanır bir kısmı satılır bir kısmı ileriki zamanda yemek için tek tek gazeteye sarılır ve kasalara dizilip ambara konurdu. Bu olaya yatak portakal denirdi. Ben çok severdim portakalı gündüz kitap okumaya gider ambara ve portakal yerdim. Tabi ki o gazeteleri oturur heeepsini tek tek okurdum. Ve bir gün yine okurken bir manşet vardı "bu sene ÖSS birincisi yine Kartal’dan" diye çok merak ettim yazıyı defalarca okudum en ince ayrıntısına kadar ve içimde bir hayal oldu Kartal AİHL maalesef ailem ilkokulu birincilikle bitirmeme rağmen okutmadılar. İçimde hep bir yara kaldı. Çok ama çok fazla üzüldüm. Yıllar sonra evlendim ve bir kızım oldu. Elhamdulillah kızım teog puanı gelince elinden tutup soluğu Kartal’da aldık. Veeee o okuldaydım elimde kızımla. Elhamdulillah Rabb'im bize nasip etti Kartal AİHL’yi şimdi üzerinden 4,5 yıl geçti ve ben her gün Rabbime şükrediyorum böyle güzel bir okulun saygıdeğer siz öğretmenlerine kızımı emanet ettiğim için Allah hepinizden razı olsun yolunuz her daim açık olsun hakkınız ödenmez hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum.”

Kartal AİHL Anneler Birliği Başkanı Şenay Gökçe Yılmaz, “öğrencilerimizin büyük kısmı yatılı olarak okulumuzda eğitim görüyor. Okulumuzun eğitim kadrosu çocuklarımızla çok güzel ilgileniyor. Bizler de velilerimizle onlara bu vesileyle teşekkürlerimizi iletmek istedik.” dedi