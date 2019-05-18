Kartal AİHL’den büyük başarı: Dünyanın en önemli yarışmasından gelen derece

Ülkemizin önde gelen okullarından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandığı başarılarla göz dolduruyor. Üniversite giriş imtihanlarında aldığı birinciliklerle bilinen okul şimdi proje yarışmaları ve olimpiyat dereceleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. “Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek” eğitim kurumu vizyonuyla çalışmalarına devam eden okul uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Son Sevindirici Haber ABD’den

Portakiz’den Bahreyn’e, Çek Cumhuriyetin’den İsveç’e kadar birçok ülkede Kartal AİHL öğrencileri Dünya şampiyonluğu elde eden projelere imza atmış durumda. Son sevindirici haber ise Amerika’dan geldi.

Intel ISEF

Her yıl düzenlenen Intel ISEF (International Science and Engineering Fair – Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması) üniversite öncesi eğitimde dünyanın en büyük uluslararası araştırma yarışması olarak öne çıkıyor. Etkinlikte 80’in üzerinde ülkeden yaklaşık 1700 öğrenci bir araya geliyor, birbirinden ilginç projelerini sergiliyor ve yarışıyorlar.

Society for Science & Public adlı kuruluş tarafından 1950 yılında başlatılan Ulusal Bilim Fuarı (National Science Fair), daha sonra 1958 yılında Japonya, Kanada ve Almanya'nın da katılmasıyla büyüyerek uluslararası bir formata dönüştü. Günümüzde dünya çapında binlerce öğrenci her yıl kendi ülkelerinde yerel kurumların ve okulların desteklediği bilim yarışmalarında mücadele ediyor. Bu yarışmalarda en iyi dereceleri alan öğrenciler de Intel ISEF'e katılma şansını elde ediyor.

Bu anlamda yarışma aslında bir çeşit dünya finali niteliği taşıyor. Dünyanın her tarafından genç dâhileri bir araya getiren Intel ISEF, projelerini bilim adamlarına sunma ve 5 milyon dolar değerinde ödül ve burs olanakları için yarışma şansı vererek gençlerin başarılarını uluslararası platformda sergilemesine olanak tanıyor. 2002 yılından bu yana Türk öğrenciler de ISEF'te bilimsel projelerle yarışıyor, Türkiye'nin adını bilim dünyasına duyuruyorlar.

TÜBİTAK'ın ISEF'teki rolü

Küresel bir bilim projeleri yarışması olan Intel ISEF’de TÜBİTAK bu yarışmada Türkiye'yi temsil edecek öğrencileri ve projeleri belirliyor. TÜBİTAK her yıl Mayıs ayında yapılan bu yarışmaya 10 civarında proje ile katılarak Türkiye'yi temsil ediyor.

TÜBİTAK Lise öğrencileri arası proje yarışmalarında 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki yıl Türkiye derecesi yapan Kartal AİHL öğrencisi Musa Sadık Ünal ülkemizi robotik alanında temsil etti. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Ünal, “Görme Engelli Bireyler İçin Açık Kaynak Kodlu Yazılım ve Donanım Ekosisteminin Kurulması” isimli projesi ile yarışmada yer aldı. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ünal, Intel ISEF 2019’da ülkemiz için en iyi derece olan dördüncülüğü kazandı.