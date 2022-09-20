KOMEK kayıtları başladı! Konya KOMEK kayıt sayfası

KOMEK kayıtları başladı. KUZEM ücretsiz meslek dersleri için başvurular, KOMEK'in internet adresi üzerinden online yapılacak. Konya Büyükşehir Beledyesi Meslek Edindirme Kursu'nda güz dönemi başvuruları 20 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında https://basvuru.konya.bel.tr/ adresi üzerinden yapılacak. İşte Konya KOMEK kayıt sayfası

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde güz dönemi kayıtları başladı. Yeni dönemde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle hizmet vermeyi sürdürecek olan KOMEK kayıtları www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabiliyor.KOMEK kayıtları için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

KOMEK KAYIT SAYFASI

KOMEK'te yetişkinler için güz döneminde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle hizmet veriliyor. KOMEK ve ASEM'lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra; spor faaliyetlerinin yapıldığı, kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlayan ve rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak da hizmet veriliyor.

Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında yeni dönem KOMEK kayıtları www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabiliyor. KOMEK ve ASEM'e kayıt için başvurular 20 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

KOMEK'TE HANGİ KURSLAR VAR?

KOMEK, her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinliklerle eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönem KOMEK kurslarında; "Kumaş Abajur Yapımı Kursu", "Parçalardan Bütüne Kırkyama Kursu", "Meyve Ağaçlarında Budama Kursu", "Meyve Bahçelerinde Gübreleme Kursu", "Adab-ı Muaşeret", "3D Yazıcı Operatörlüğü", "Ana Dilde İletişim", "Animasyon Hazırlama", "Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği/Arıcılık", "Cenaze Hizmetleri", "Dijital Fotoğrafçılık", "İlk Yardım Kursu", "Mantar Yetiştiriciliği", "Uygulamalı Tiyatro", "Sürü Yönetimi Görevlisi" gibi eğitimler bulunuyor.