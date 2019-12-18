18.12.2019 13:53 - Güncelleme: 18.12.2019 13:53

KPSS 2019/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS 2 tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman belli olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar 3-12 Aralık tarihleri arasında tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirdiler. KPSS 2019/2 tercih sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde..

KPSS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Aralık'ta başlayan KPSS-2019/2 tercihleri 12 Aralık saat 23.59'da sona erdi. KPSS 2 tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS-2019/2 tercih sonuçları için bir tarih verilmedi. Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde sona eren KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde ise sonuçları ile erişime açılmıştı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.