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Eğitim

KPSS 2020 ne zaman? 2020 KPSS lisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 ne zaman? 2020 KPSS lisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte memur olma hayali kuran yüz binlerce kişi, 2020 yılında yapılacak olan KPSS hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS 2020 tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  14:56 - Güncelleme: 13.01.2020  14:56

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS 2020 ne zaman? 2020 KPSS  lisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye gireceği günü heyecanla bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2020 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. KPSS 2020 başvuruları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 

KPSS 2020 NE ZAMAN? 

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleşecek. 

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 12 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığına alınacak. Sınav 18 Ekim'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS başvuruları 21 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

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