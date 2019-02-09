KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (ÖSYM 2019 KPSS sınav tarihi ne zaman?)

2019 KPSS başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS sınavın ne zaman ve başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. 2019 KPSS başvurusu, kamu dairelerinde memur olarak çalışmak isteyen birçok vatandaşın merakla beklediği gün olmaya devam ediyor. Uzmanlık alanlarına göre sınava girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin takviminde yer alan tarihlere göre sınavlara dahil olacak.



KPSS lisans sınav başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, kamu ve kuruluşlarında çalışmak isteyen milyonlarca vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte bu yıl 5 oturumda gerçekleşecek olan KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

Memur olabilme hayaliyle girecekleri 2019 yılı KPSS sınavının tarihini merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. KPSS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerle belli oldu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2019 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar başladı. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2019 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı.

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin de başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor.

2019 KPSS TAKVİMİ



2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.



2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.



Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.



KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?



Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.



Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.







KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI HAKKINDA



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.



a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,





b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.