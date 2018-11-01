KPSS DHBT 2018 geç başvurusu nasıl yapılır KPSS DHBT başvuru ücreti nereye yatırılacak

KPSS DHBT geç başvurusu nasıl yapılır? KPSS DHBT başvuru ücreti nereye yatırılacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. ÖSYM bugün sınav takviminde güncelleme yaparak, DHBT sınavı için gecikme başvurusu ekledi. ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için aldığı 'geç başvuru günü' kararı kapsamında 2018 KPSS DHBT sınavına başvurmak isteyen adaylar bugün içinde başvuru yapabilecek. DHBT sınavı için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi DHBT geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını ve geç başvuru ücretini araştırıyor. 2018 KPSS DHBT sınavına başvuru yapamayan adaylara ikinci fırsat doğdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuruları 1 Kasım Perşembe günü yapılacak. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden alınacak başvurular saat 23.59’da sona erecek. KPSS DHBT geç başvurusu ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 09.12.2018 tarihinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT) gerçekleştirecek olup, KPSS ile birlikte girilen bu sınava başvurular 09-17 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak.



ÖSYM'nin belirlediği bu tarihler dışında, bu tarihleri kaçıranlar için ÖSYM sınav takviminde düzenleme yaparak 01.11.2018 tarihinde gecikmiş başvuru hakkı getirdi.

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018 KPSS DHBT geç başvuruları 01.11.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvurucu ücreti ise 90 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor. Adaylar başvuru ücretlerini online işlem yoluyla ödeyebilecek.







DHBT ZORUNLU MU?



Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.