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KPSS için 'sıkça sorulan sorular ve cevapları' yayımlandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımlandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımlandı.

Kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek amacıyla 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na ilişkin 33 "sıkça sorulan soru ve cevabı" ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşıldı.

Buna göre başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona erecek olan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler katılabilecek. Sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan, ancak sınavın iki yıl olan geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecek.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında yapılacak. Sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu tüm adaylar için zorunlu olacakken, diğer oturumlara adaylar tercihine bağlı olarak katılacak.

Bu noktada adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar bulunuyor. Örneğin MEB bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyenler, sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu ile eğitim bilimleri oturuma ve alanlarında ÖABT yapılıyorsa ilgili alandaki ÖABT'ye katılacak. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmeleri de zorunlu olacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının "genel yetenek-genel kültür" oturumu ile "eğitim bilimleri" oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Sınavın alan bilgisi oturumlarına başvuru yapabilmek için önce 2019-KPSS başvurusu yapmak gerekiyor. Başvurusunu yapıp sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alan bilgisi sınavları oturumlarına başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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