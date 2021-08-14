KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ÖABT sonuç tarihi

14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:07 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:07

KPSS ÖABT sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS ÖABT oturumu için adaylar sabah oturumuna saat 10.00'dan, öğleden sonra ise 14.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, 2021 KPSS sınav süresi ve KPSS ÖABT sonuç tarihi hakkında bilgiler.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavının saat bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtildi. Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ÖABT sınav süresi ile ilgili ayrıntılar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak. Geçtiğimiz hafta Alan Bilgisi oturumu geride bırakan adaylar, 2021 KPSS ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında adaylara (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

· İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersler sınavında ise adaylara (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) olmak üzere 75 soru sorulup, 120 dakika süre verilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İngilizce ve Sınıf Öğretmenliği branşlarında ise adaylara Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30) olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 120 dakika sürecek.

KPSS ÖABT SINAV SAATLERİ

Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Alanı Sınavı : 15 Ağustos 2021- 14.45

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar Eylül'ün 16'sında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.