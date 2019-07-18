KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınava giriş belgeleri açıklandı.