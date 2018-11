KPSS ortaöğretim lise sınav sonuçları sorgula ÖSYM 2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak

KPSS ortaöğretim lise sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? KPSS sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS sınav soruları ve cevaplarına nereden ulaşılır? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. ÖSYM'nin ortaöğretim seviyesinde yurt genelinde gerçekleştirdiği KPSS için sonuçlar merakla beklenmeye devam ediliyor. Devlet memuru olabilmek için sınava giren ve alacakları puanı öğrenmek için sonuçlara kilitlenen binlerce vatandaş, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme ve açıklayacağı sonuçların ardından tercih süreci için bekleyişe geçecek. ÖSYM KPSS ortaöğretim lise sınavı 7 Ekim'de gerçekleştirildi. Sınavın ardından kaç puan aldığını merak eden adaylar KPSS sonuçlarının açıklanmasından önce KPSS ortaöğretim lise soru ve cevap anahtarını bekliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, önlisans oturumu sonuçları, soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS sınav sonuçları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

KPSS sonuçları için araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. 7 Ekim Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başlayan binlerce kişi, ÖSYM'nin resmi internet sitesine kilitlendi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin 7 Ekim tarihinde Türkiye'nin birçok merkezinde gerçekleştirdiği sınavın ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. KPSS sınav sonuçları, sınav takviminde yer alan bilgilere göre 8 Kasım tarihinde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. 2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınavının değerlendirme sonuçları 8 Kasım Perşembe günü duyurulacak. Adaylar, ortaöğretim düzeyindeki KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.







Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyinin sonuçları için sayılı gün kaldı.



KPSS ortaöğretim sonuçları 8 Kasım 2018 günü online sistem üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar, 2018 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/adresi üzerinden bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.







SINAV NASIL GEÇERSİZ SAYILIR?



Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI



2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişebilecekler. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.





DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



2018’İN SON KPSS OTURUMU OLAN DHBT NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.



Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacaklar. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna katılmaları gerekiyor.