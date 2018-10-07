KPSS ortaöðretim sorularý cevaplarý yorumlarý 2018 KPSS sýnav sorularý zor muydu kolay mýydý? Milyonlarca adayýn girdiði KPSS ortaðretim sýnav sorularý nasýldý? KPSS ortaöðretim cevaplarý ne durumda? Peki KPSS 2018 sýnav sorularý cevaplarý zor muydu kolay mýydý? ÖSYM tarafýndan 7 Ekim pazar günü yapýlacak olan 2018-KPSS Ortaöðretim sýnavý sorularýnýn ne zaman yayýnlanacaðý þimdiden merak ediliyor. Sýnav bugün saat 10.15'te baþlýyor. Sýnava 2 milyonun üzerinde adayýn girmesi beklenirken, 120 sorunun yer alacaðý KPSS Ortaöðretim'in saat 12.35'te sona ereceði öðrenildi. 2018 KPSS Ortaöðretim Genel Yetenek testinde adaylar 60 soruyu yanýtlamak için ter dökecek. Genel Yetenek testinde Türkçe'de 30 soru, Geometri ve Matemetik'ten 30 soru yer alacak. Genel Kültür testinde ise 60 soru yer alacak. Genel Kültür testi içerisinde 27 tarih sorusu, 18 Coðrafya sorusu, 9 Vatandaþlýk sorusu, 6 güncel konulardan soru yer alacak. Sýnavlarýn yapýldýðý sýnav merkezlerine giriþ kapýsýnda adaylarýn ve sýnav görevlileri, güvenlikler tarafýndan aranacak ve bu eþyalar bulunursa, aday kapýdan geri çevrilecek. Tamamen bu eþyalardan arýnan aday, sýnava girebilecek. Bu eþyalar; çanta, cep telefonu, kol ya da cep saati, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklýk, kolye, küpe, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar, elektronik/mekanik cihaz. KPSS memur Adaylarýnýn sýnava yiyecek, su dýþýnda içecek getirmeleri yasak! Adaylar sýnava þeffaf þiþe içerisinde su götürebilir. Ýþte merak edilen KPSS ortaöðretim sýnav sorularý yorumlarý ve KPSS güncel bilgileri star.com.tr’de…

KPSS ORTAÖÐRETÝM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 7 Ekim'de düzenleyeceði KPSS Ortaöðretim sýnavý sorularýnýn ve cevaplarýnýn ne zaman yayýnlanacaðý henüz net olarak bilinmiyor. KPSS Ortaöðretim sorularý hakkýnda merak edilen güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz

KPSS sýnav soru ve cevaplarýnýn önümüzdeki hafta ortasýnda ÖSYM tarafýndan yayýnlanmasý bekleniyor.

2018 KPSS ortaöðretim sorularý cevaplarý yorumlarý

Hakan Menteþ

@hakanmntes

Saðlýk meslek lisesi mezunlarý olarak geçiþ haklarýmýz elimizden alýndý. Atanma zaten hak getire ama bi umut sabah kalkýp sýnava gideceðiz herkese baþarýlar dilerim. Umudunuzu yitirmeyin çabalayýn baþarý sizinle olsun..

@turkcuabiniz

#KPSS Ortaöðretim Sýnavý’na girecek olan tüm Türkçü kamu personeli adaylarýmýza baþarýlar dilerim.

Merve sever

@Merveseever

Hiç çalýþmadan sýnava giriyorum annemin dediði allah emeðinin karþýlýðýný versin ya anne karýþtýrma þimdi emeði #KPSS

Kaðan Beyler

@kaganbeyler

Abi o deðilde sýnavý unuttuðumamý güleyim yoksa tam uyumak üzereyken tesadüfen Twitter hashtaginde görmem sayesinde sýnavýn yarýn olduðunu öðrendiðime mi anlamadým. La ben yarýn ikindine kadar uyuma hayalleri kuruyordum oldu mu þimdi bu #KPSS

Yorumlar geldikçe haberimize eklenecektir.

KPSS LÝSE SINAVI SAAT KAÇTA BÝTECEK?

Sýnav saat 10:00’da baþlayacak. Saat 10:00’dan sonra kimse sýnav binalarýna alýnmayacaktýr. Bu nedenle tüm adaylarýn en az 1 saat önceden sýnav binasýnda bulunmasý uygun olacaktýr. KPSS Ortaöðretim sýnavý, 7 Ekim Pazar günü saat 10.15’te baþlayacak. Sýnav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sýnav süresinin ilk 100 dakikasý (1 saat 40 dakika) ve sýnavýn son 15 dakikasý salondan çýkmak yasak olacak. KPSS saat 12:25’te bitmiþ olacak.

DÝKKAT SINAVINIZ ÝPTAL OLABÝLÝR!

Sýnav esnasýnda çok kýsa bir süreliðine bile olsa (tuvalete gitmek dahil) salonu terketmek yasak olacak. Sýnavýn iptal olmasýný göze alarak tuvalete giden adayýn sýnavý iptal olacak ve yukarýda bahsi geçen süreler dahilinde bina içerisinde tutulacaktýr.

EHLÝYET ÝLE GÝRÝÞ YASAK

Nüfus cüzdanýnda TC numarasý, soðuk damga veya fotoðraf olmayanlarýn nüfus müdürlüklerinden cüzdanlarýný deðiþtirmesi gerekmektedir. 7 Ekim Pazar günü itibariyle il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 7:00’den saat 10:00’a kadar açýk olacaktýr. Bu sorunu adaylarýn sabah 07:00’de il/ilçe nüfus müdürlüðüne gitmesi yararlý olacaktýr.

DEÐERLENDÝRME

Sýnavda yer alan her test kendi içinde deðerlendirmeye tabi tutulacaktýr. Her testte, örneðin Genel Yetenek’te, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar bulunacak, bu puanlarýn ortalama ve standart sapmalarý kullanýlarak standart puanlar hesaplanacaktýr.

Bir testte, en az 1 ham puaný (net) bulunmayan adaylar bu test için yapýlacak hesaplamalara alýnmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktýr. Buna göre bir adayýn KPSS puanýnýn hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puaný (1 net) olmasý gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar aðýrlýklandýrýlarak KPSS puanlarý hesaplanacaktýr. KPSS puanlarý içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin aðýrlýðý 0,5 olacaktýr. Bu aðýrlýklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanýlarak aðýrlýklý standart puanlar (ASP) hesaplanacaktýr. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayýn söz konusu ASP’nin hesaplanmasýna giren testlerin her birinden standart puaný olmasý gerekir.

Sýnavdan sonra ÖSYM Baþkanlýðý veya yargý mercileri tarafýndan iptaline karar verilen sorular deðerlendirme dýþý býrakýlarak geçerli sorularýn puan deðerinin yeniden saptanmasý suretiyle puanlama yapýlacaktýr.

Adaylarýn ASP’leri kullanýlarak, ortaöðretim düzeyi için KPSSP94 puanlarý hesaplanacaktýr. KPSS puanlarýnýn hesaplanmasýnda aþaðýdaki formül kullanýlacaktýr. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan daðýlýmý elde edilmiþ olacaktýr. B Grubu Kadrolara yerleþtirme ÖSYM tarafýndan KPSS puanlarý esas alýnarak yapýlacaktýr.

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM SORU DAÐILIMI

2018 yýlýnda 7 Ekim’de yapýlacak sýnav için KPSS Ortaöðretim soru daðýlýmý, kurum tarafýndan açýklandý. Ýþte bu sene sýnavda sorulacak konular üzerinden soru daðýlýmlarý:

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM TÜRKÇE KONU DAÐILIMLARI

→Sözcük Bilgisi 3 soru

→Dil Bilgisi 6 soru

→Anlatým Bozukluklarý 3 soru

→Okuduðunu Anlama 15 soru

→Yazým-Noktalama 2 soru

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM MATEMATÝK KONU DAÐILIMI

→Sayýlarla Ýþlem Yapma 6 soru

→Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma 6 soru

→Problem Çözme 12 soru

→Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma 3 soru

→Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama 3 soru

KPSS GENEL KÜLTÜR KONU DAÐILIMLARI

27 soru Tarih, 18 soru Coðrafya, 9 soru Vatandaþlýk, 6 soru Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular olmak üzere toplam 60 soru sorulmaktadýr. Konu daðýlýmlarý ise þu þekildedir;

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM TARÝH KONU DAÐILIMLARI

→Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri 3 soru

→Osmanlý Devleti 9 soru

→Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý 12 soru

→Çaðdaþ Türk ve Dünya Tarihi 3 soru

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM COÐRAFYA KONU DAÐILIMLARI

→Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 7 soru

→Türkiye’nin Beþeri Özellikleri 3 soru

→Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 8 soru

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM VATANDAÞLIK KONU DAÐILIMLAMLARI

→Hukuk Baþlangýcý ve Genel Kamu Hukuku 3 soru

→Anayasa 4 soru

→Ýdare 2 soru

→Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular 6 soru

KPSS'YE KÝMLER GÝRÝYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapýlacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrýlýyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna atanacaklarý kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERÝ ÝFADE EDÝYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandýklarý, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarý birlikler ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yukarýda belirtilmiþ olan meslekler dýþýnda, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklarý kapsar.

SINAVA KÝMLER BAÞVURABÝLÝR?

Sýnavýn türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunlarý bu sýnavlara girer. Sýnava sýnavýn geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öðrenciler de katýlabilir.

KPSS LÝSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yýllýk ve üzeri yükseköðretim kurumlarý programlarýný bitirenlerin katýlabildiði bir sýnavdýr. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öðretmenlik ile B grubu kadrolarýna lisans diplomalarýný aldýklarý alandan baþvurabilirler.

KPSS ÖNLÝSANS VE ORTAÖÐžRETÝM SINAVI NEDÝR?

Bu sýnava yükseköðretim kurumlarýnýn iki yýllýk önlisans programlarý ile lise mezunlarý katýlabilir.

SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDÝR?

Lisans mezunlarý hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöðretim sýnavlarýna giremez. Sýnavlardan yalnýzca birine girmek zorundalar.

KAÇ KEZ GÝRME HAKKI VAR?

Sýnava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnýzca A grubu kadrolara baþvurabilmek için 35 yaþ sýnýrý bulunuyor.

MEZUN OLMADAN GÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

Öðrenciyken sýnava girmek mümkün. Ancak Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýnda mezuniyetten önce girilmiþ sýnavlarýn sonuçlarýný kabul etmiyor.