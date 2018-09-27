KPSS ortaöğretim sınav yeri sorgulama ais ösym giriş 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri! Milyonlarca KPSS öğrencisinin heyecanla beklediği ortaöğretim sınav giriş yerleri erişime açıldı. KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ederken ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. ÖSYM, resmi sitesi ve Twitter adresi üzerinden KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki KPSS ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? Sınava kimler katılabilir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığı ile yapılan ortaöğretim düzeyi KPSS sınav giriş belgeleri bugün itibariyle erişime açıldı. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Peki, KPSS liise sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 7 Ekim'de yapılacak 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de uygulanacak 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, 27 Eylül'de saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

2018 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.