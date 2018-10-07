ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı! Milyonlarca öğrenci KPSS ortaöğretim sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? KPSS sınav sonuçları için heyecan dorukta! 7 Ekim 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması ne oldu? KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli mi? Güzel bir yere atanmak isteyenler yapılan KPSS Ortaöğretimde ter dökecek. 2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak ve 130 dakika sürecek. Sınavın ardından sınava katılan adaylar sonuçlarını merakla bekleyecekler. 2018-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim okullarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. KPSS’ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri, “KPSS Ortaöğretim” sınav sonuçlarını etkilemez. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 yılı sınav ve sonuç açıklama takviminde KPSS lise sonuçlarının 8 KASIM 2018 günü açıklanacağına yer verildi. Sonuçlar 8 Kasım günü, gün içinde duyurulacak.

2018 LİSE KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Ekim günü gerçekleştirilecek sınavın ardından merak edilen bir diğer konu ise 2018 lise KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yayımlanan sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2018 lise KPSS sınavın geçmesinden bir ay sonra sonuçları açıklayacağını duyurdu.

ÖSYM sınav takviminde 2018 lise KPSS sonuç açıklama tarihi 8 Kasım olarak duyuruldu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sınav sonuç açıklama sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

ÖSYM AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 KPSS Ortaöğretim Başvuru kılavuzunda sınav sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır."

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 yılı sınav ve sonuç açıklama takviminde KPSS lise sonuçlarının 8 KASIM 2018 günü açıklanacağına yer verildi. Sonuçlar 8 Kasım günü, gün içinde duyurulacak.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden

T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.