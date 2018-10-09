KPSS ortaöðretim sorularý ve cevaplarý yayýnda 2018 ÖSYM son dakika KPSS sorularý cevaplarý sorgula

KPSS ortaöðretim sorularý ve cevaplarý açýklandý 2018 ÖSYM KPSS sorularý cevaplarý sorgulama ekraný KPSS sorularý nasýldý? Milyonlarca KPSS sýnavýna giren aday sorularý ve cevaplarý merak ediyordu. ÖSYM resmi sayfasý üzerinden KPSS Ortaöðretim sorularý ve cevaplarýnýn yayýmladýðýný duyurdu. Yaklaþýk 3 milyon memur adayýnýn girdiði 2018 KPSS ortaöðretim sýnavýnda adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden 120 soru sorulmuþtu. 2018-KPSS Ortaöðretim Temel Soru Kitapçýðý ve Cevap Anahtarý Yayýmlandý 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöðretim Temel Soru Kitapçýðýna, sýnava baþvuran adaylarýn sýnav sorularýný inceleyebilmeleri amacýyla ÖSYM’nin Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren eriþilebilicekler Sýnava baþvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarý ve aday þifreleri ile sorularýn tamamýna ulaþabilir. ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 7 Ekim tarihinde gerçekleþen KPSS Ortaöðretim sýnav sonuçlarý 8 Kasým Perþembe günü eriþime açýlacak. Adaylari, KPSS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarýndan öðrenebileceklerdir.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM resmi sayfasý üzerinden KPSS Ortaöðretim sorularý ve cevaplarýnýn yayýmladýðýný duyurdu. Yaklaþýk 3 milyon memur adayýnýn girdiði 2018 KPSS ortaöðretim sýnavýnda adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden 120 soru sorulmuþtu. Peki, KPSS sonuçlarý ne zaman açýklanacak?

2018-KPSS Ortaöðretim Temel Soru Kitapçýðý ve Cevap Anahtarý Yayýmlandý 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöðretim Temel Soru Kitapçýðýna, sýnava baþvuran adaylarýn sýnav sorularýný inceleyebilmeleri amacýyla ÖSYM’nin Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren eriþilebilicekler Sýnava baþvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarý ve aday þifreleri ile sorularýn tamamýna ulaþabilir.

ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 7 Ekim tarihinde gerçekleþen KPSS Ortaöðretim sýnav sonuçlarý 8 Kasým Perþembe günü eriþime açýlacak. Adaylari, KPSS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarýndan öðrenebileceklerdir. Sýnav sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adaylarýn testlere verdikleri doðru ve yanlýþ cevap sayýlarý ve KPSS puanlarý yer alacaktýr. Ýnternet sayfasýnda ilan edilen sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir.

2018 KPSS ortaöðretim sorularý cevaplarý yorumlarý

KAFÝLE SORUSU ZORLADI

KPSS lise sýnavýnda bazý sorular adaylarý zorladý bunlarýn baþýnda ise kafile sorusu var. Yaptýklarý yorumlarda A,B,C,D, E ve F kafilesi sorusunu eleþtiren memur adaylarý, fazla zaman kaybettiklerini ifade ettiler.

@gulistanbsdn

Kafile sorusunu okuduktan sonra o an etrafa baktým ben neredeyim napýyoruz biz dedim. #KPSS

@duyuhcrt21

Mantýðýn 4 sorusunu oluþturan kafile sorusu düþman baþýna

@Siirovski00

Tenis sorusunda bildiðim bütün Tenisçileri yazdým,yazýk ki Hülya Avþarý yazamadým...Marsel gelmedi aklýma...Djokovic Federer Nadal #kpss

@Rakici_zombi06

A,B,C,D,E,F kafilesi ile ilgili sorunun Türkçe'yle ne alakasý var daha onu düþünüyorum

@mervenin50tonu

#KPSS yýlýn beyin yakan sorusu; kafile sorusunu yapan varsa cidden tebrik edip direkt atamak lazým! Hakkýdýr

@_hilalgurbuz

Bu kadar kültürlü olsam Kpss’ye mi girerim? Sadece soruyorum #KPSS

‏@nebilimbenne

A, B, C, D, E ve F kafileleri hala beynimi hissetmiyorum

@Huyssusscukkk

Nerde detay var hepsini sormuþlar.

@Melvaveyla

Türkçe'deki müzeye mi limana mý diyen kafile senin orada ne iþin var #2018Kpss #Kpss

@UkalaanizElif

A,B,C,D,E ve F kafilesi beyni mükemmel yaktý #KPSS

‏

@adamimsumo

su yýlda nüfus su kadardý bu yýlda 75milyon bunun sebebi nedir diye bir soru vardý

@dogaozdogann

Kpss deki matematik sorularý yks de olsaydý þu an hukuk okuyordum yemin ederim.

@Smyraarslann

Turist kafilesi kimse Allah belasýný vermiþtir umarým.

AYÞENUR 🌙

@Ayysenur7

Ayrýca tenis sorusuyla yüzümüzü güldürdüðün i.in teþekkürler.

Hakan Menteþ

@hakanmntes

Saðlýk meslek lisesi mezunlarý olarak geçiþ haklarýmýz elimizden alýndý. Atanma zaten hak getire ama bi umut sabah kalkýp sýnava gideceðiz herkese baþarýlar dilerim. Umudunuzu yitirmeyin çabalayýn baþarý sizinle olsun..

@turkcuabiniz

#KPSS Ortaöðretim Sýnavý’na girecek olan tüm Türkçü kamu personeli adaylarýmýza baþarýlar dilerim.

Merve sever

@Merveseever

Hiç çalýþmadan sýnava giriyorum annemin dediði allah emeðinin karþýlýðýný versin ya anne karýþtýrma þimdi emeði #KPSS

Kaðan Beyler

@kaganbeyler

Abi o deðilde sýnavý unuttuðumamý güleyim yoksa tam uyumak üzereyken tesadüfen Twitter hashtaginde görmem sayesinde sýnavýn yarýn olduðunu öðrendiðime mi anlamadým. La ben yarýn ikindine kadar uyuma hayalleri kuruyordum oldu mu þimdi bu #KPSS

Merve sever

@Merveseever

Hiç çalýþmadan sýnava giriyorum annemin dediði allah emeðinin karþýlýðýný versin ya anne karýþtýrma þimdi emeði #KPSS

EA

@enesayyd1n

60 Tl verdim diye sýnava gidiyorum beklentiden deðil #kpss

Dogukan

@Dogukandsmz

Heycanliyim sayýn deðerli arkadaþlarým heycanimi nasýl giderebilirim biraz yardým edermisiniz(fazla resmi oldu farkýndayým) #kpss #KPSSortaoeðretim

Cansu Iþýk

@Cansuuisik

#KPSS çok çektik senden 😑

DEÐERLENDÝRME

Sýnavda yer alan her test kendi içinde deðerlendirmeye tabi tutulacaktýr. Her testte, örneðin Genel Yetenek’te, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar bulunacak, bu puanlarýn ortalama ve standart sapmalarý kullanýlarak standart puanlar hesaplanacaktýr.

Bir testte, en az 1 ham puaný (net) bulunmayan adaylar bu test için yapýlacak hesaplamalara alýnmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktýr. Buna göre bir adayýn KPSS puanýnýn hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puaný (1 net) olmasý gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar aðýrlýklandýrýlarak KPSS puanlarý hesaplanacaktýr. KPSS puanlarý içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin aðýrlýðý 0,5 olacaktýr. Bu aðýrlýklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanýlarak aðýrlýklý standart puanlar (ASP) hesaplanacaktýr. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayýn söz konusu ASP’nin hesaplanmasýna giren testlerin her birinden standart puaný olmasý gerekir.

Sýnavdan sonra ÖSYM Baþkanlýðý veya yargý mercileri tarafýndan iptaline karar verilen sorular deðerlendirme dýþý býrakýlarak geçerli sorularýn puan deðerinin yeniden saptanmasý suretiyle puanlama yapýlacaktýr.

Adaylarýn ASP’leri kullanýlarak, ortaöðretim düzeyi için KPSSP94 puanlarý hesaplanacaktýr. KPSS puanlarýnýn hesaplanmasýnda aþaðýdaki formül kullanýlacaktýr. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan daðýlýmý elde edilmiþ olacaktýr. B Grubu Kadrolara yerleþtirme ÖSYM tarafýndan KPSS puanlarý esas alýnarak yapýlacaktýr.

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM SORU DAÐILIMI

2018 yýlýnda 7 Ekim’de yapýlacak sýnav için KPSS Ortaöðretim soru daðýlýmý, kurum tarafýndan açýklandý. Ýþte bu sene sýnavda sorulacak konular üzerinden soru daðýlýmlarý:

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM TÜRKÇE KONU DAÐILIMLARI

→Sözcük Bilgisi 3 soru

→Dil Bilgisi 6 soru

→Anlatým Bozukluklarý 3 soru

→Okuduðunu Anlama 15 soru

→Yazým-Noktalama 2 soru

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM MATEMATÝK KONU DAÐILIMI

→Sayýlarla Ýþlem Yapma 6 soru

→Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma 6 soru

→Problem Çözme 12 soru

→Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma 3 soru

→Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama 3 soru

KPSS GENEL KÜLTÜR KONU DAÐILIMLARI

27 soru Tarih, 18 soru Coðrafya, 9 soru Vatandaþlýk, 6 soru Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular olmak üzere toplam 60 soru sorulmaktadýr. Konu daðýlýmlarý ise þu þekildedir;

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM TARÝH KONU DAÐILIMLARI

→Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri 3 soru

→Osmanlý Devleti 9 soru

→Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý 12 soru

→Çaðdaþ Türk ve Dünya Tarihi 3 soru

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM COÐRAFYA KONU DAÐILIMLARI

→Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 7 soru

→Türkiye’nin Beþeri Özellikleri 3 soru

→Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 8 soru

2018 KPSS ORTAÖÐRETÝM VATANDAÞLIK KONU DAÐILIMLAMLARI

→Hukuk Baþlangýcý ve Genel Kamu Hukuku 3 soru

→Anayasa 4 soru

→Ýdare 2 soru

→Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular 6 soru

KPSS'YE KÝMLER GÝRÝYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapýlacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrýlýyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna atanacaklarý kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERÝ ÝFADE EDÝYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandýklarý, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarý birlikler ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yukarýda belirtilmiþ olan meslekler dýþýnda, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklarý kapsar.

SINAVA KÝMLER BAÞVURABÝLÝR?

Sýnavýn türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunlarý bu sýnavlara girer. Sýnava sýnavýn geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öðrenciler de katýlabilir.

KPSS LÝSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yýllýk ve üzeri yükseköðretim kurumlarý programlarýný bitirenlerin katýlabildiði bir sýnavdýr. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öðretmenlik ile B grubu kadrolarýna lisans diplomalarýný aldýklarý alandan baþvurabilirler.

KPSS ÖNLÝSANS VE ORTAÖÐžRETÝM SINAVI NEDÝR?

Bu sýnava yükseköðretim kurumlarýnýn iki yýllýk önlisans programlarý ile lise mezunlarý katýlabilir.

SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDÝR?

Lisans mezunlarý hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöðretim sýnavlarýna giremez. Sýnavlardan yalnýzca birine girmek zorundalar.

KAÇ KEZ GÝRME HAKKI VAR?

Sýnava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnýzca A grubu kadrolara baþvurabilmek için 35 yaþ sýnýrý bulunuyor.

MEZUN OLMADAN GÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

Öðrenciyken sýnava girmek mümkün. Ancak Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýnda mezuniyetten önce girilmiþ sýnavlarýn sonuçlarýný kabul etmiyor.