KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2018 yayında mı? KPSS lise mezunu memur atama tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? 2018 ÖSYM KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS puan sıralaması atamalar nasıl olacak? 2018 KPSS lise ve ortaöğretim memur atama başvuruları ne zaman? soruların yanıt aranıyor. KPSS sınav sonuçları açıklanan ortaöğretim ve lise mezunları şimdi ise tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerini heyecanla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 7 Ekim'de düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez KPSS ortaöğretim tercihlerine çevrildi. KPSS tercihleri ne zaman sorusu, ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. 1 milyondan fazla kişinin dahil olduğu sınavın ardından devlet dairelerinde görev almak isteyen bireyler, KPSS tercihleri için araştırmalarına başlarken yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. KPSS tercihleri için son gelişmeler star.com.tr'de.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. Sınavdan 3 gün sonra KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları hem ÖSYM AİS sayfasında paylaşıldı hem ÖSYM ana sayfasında. Sınavdan 31 gün sonra ÖSYM sonuç sayfasında kurum resmi açıklamayı yaptı, sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak memur olma hayali kuran vatandaşlar, KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında bilgi almak istiyor. ÖSYM tarafından, KPSS ortaöğretim puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, yerleştirme yapmak için aday tercihlerinin ne zaman alınacağı merak konusu oldu.

2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?



KPSS tercih kılavuzu, puanların açıklanmasından sonra açıklanması bekleniliyor. Tercih kılavuzu içerisinde B grubu üzerinden başvurular alınırken, ilk başvurularda kurum tercih ücreti almayacak. ÖSYM tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi web sitesinden yayınlanırken, başvurular ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek.

B GRUBU KADROLARDA TERCİH SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?



Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.



Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.







B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI



KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adayların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI



Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım'da açıklandı.



Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.



CEVAP KAĞITLARI ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI



07 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2018 tarihinde saat 16.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

KPSS NEDİR?

KPSS kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak personeli seçmek için devlet kontrolünde yapılan bir dizi sınavın genel ismidir. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) açılımından da bunu çok rahat görebilmekteyiz. Bu sınav, “Genel Yetenek”, “Genel Kültür”, “Yabancı Dil”, “Eğitim Bilimleri”, “Hukuk”, “İktisat”, “İşletme”, “Maliye”, “Muhasebe”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler”i, “Ekonometri”, “İstatistik”, “Kamu Yönetimi” ve “Uluslararası İlişkiler” gibi kendi içerisinde farklı sınavlardan oluşmaktadır. Başvuru yapacağınız alana göre hangi sınavlara gireceğiniz değişiklik göstermektedir. Ancak herkesin ortak olarak işaretlemek zorunda olduğu alan genel kültür ve genel yetenek bölümleridir.



KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında ÖSYM tarafından düzenlendi. Yapılan bu sınav sadece 657 sayılı devlet memurluğu kanunu alanında gerçekleşti. Daha sonra sınavın alanı genişletirilerek öğretmenlik, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. Daha sonra bu sınavın adı KPSS olarak 2002 yılında değiştirildi ve o tarihten günümüze aynı isim adı altında her sene yapılmaya devam ediyor.





KPSS A – B – C GRUBU KADROLAR



KPSS A grubu kadroları mesleğiniz ile ilgili tercihlerinizde çıkmaktadır. B ve C grupları ise meslek dışı yapacağınız kamu başvurularında sınıflandırılması ile ortaya çıkmıştır.



KPSS-A grubu kadro ne demektir?



KPSS-A grubu kadro lisans mezunlarından genel olarak iktisadi idari bilimler fakülteleri ve buna bağlı birimlerden mezun olan adayların katıldığı, sadece KPSS puanının kullanılmadığı, özel bir yarışma sınavının da yapıldığı puan türüne verilen addır. KPSS Alan sınavına giren adayların genel kültür, genel yetenek testinin yanında pazar günü oturumunda çözdükleri hukuk, maliye, iktisat, muhasebe, işletme gibi testlerden de çözmeleri gerekmektedir. KPSS-A Grubu Kadro müfettiş yardımcısı , uzman yardımcısı , kaymakam adaylığı gibi kadroları kapsamaktadır. Ancak bu kadrolara başvuru yapılabilmesi için aksi belirtilmedikçe yarışma sınavlarına katılınması zorunludur. A grubu kadrolarında yabancı dil sınavına girme zorunluğu da söz konusudur. Yabancı Dil Sınavı KPSS’den bağımsız olarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.



B. KPSS-B ve KPSS-C grubu kadro ne demektir?



KPSS-B grubu kadro yanlızca genel kültür, genel yetenek çözen adayların KPSS P3 puanına göre atandıkları kadro ismidir. KPSS-B grubu kadroları lisans, önlisans ve lise düzeyinde farklı olarak gerçekleşir. Atamaları da buna bağlı olarak yapılmaktadır. 190 sayılı kanun hükmünde kararnameyle belirtilen, çeşitli bakanlıklara bağlı nüfus müdürlükleri, üniversiteler, bunlara bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde çalışmak üzere 657 sayılı yasaya bağlı çalışmak isteyen tüm bireylerin KPSS-B grubu kadrolarına yerleşmesi beklenir. Günlük yaşantımızda genelde düz kadro, düz memurluk olarak ifade edilen kadrolar KPSS-B grubu kadroları olarak ifade edilirler.

KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR



KPSS’ye



Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Ön lisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler)



Yüksek lisans ve doktora diploması almış olanlar ise başvurularını lisans diploması aldıkları alandan yapmakta ve daha sonra tercihlerini bu alan üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

KPSS NASIL YAPILMAKTADIR?



Sınav cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılmaktadır. Sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür sınavları toplam 120 soru ve 2 saat süre zarfında gerçekleştirilir. Öğle oturumunda ise eğitim bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Yine 120 sorudan oluşan bu sınavın süresi 2.5 saattir.

KPSS öğretmenlik sınavı nedir?



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında sözleşmeli ve kadrolu ayırt etmeksizin girmesi gereken sınav türüdür. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakülteleri mezunları KPSS öğretmenlik sınavına girerler. Bu sınavda genel kültür ve genel yetenek sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı da gerçekleştirilir.



Bu yazımızda KPSS nedir, KPSS sınavına kimler katılabilir, KPSS hakkında bilgi, KPSS A-B-C grupları ne demektir detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Aklınıza takılan soruları yorum olarak devlette.com editörlerine sorabilirsiniz.