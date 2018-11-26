KPSS puanlarıyla tercihleri ne zaman yapılacak KPSS 2018 ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı

KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS lisans önlisans ortaöğretim lise 2018 ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak uygulanan memur personel alımlarının altın anahtarı KPSS tercihleri ile ilgili geri sayım başladı. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte milyonlarca lise önlisans ve lisans mezunu memurluk için atama tercihlerini yapacak. KPSS puanlarıyla kamuya memur personel alımları yapılan kurumlar üzerinden yayımlanan ilanlara tercihler gerçekleştirilecek. Vatandaşlar istedikleri memuriyet kadrolarına başvurularını tercih üzerinden yapacaklar ve tercih döneminde yüksek puan almış olan adaylar kadar puanı düşük olan adaylar da şanslarını deneyecekler. Tercih kılavuzları daha önceden bir açıklama yapılmadığı ve takvim üzerinde belirtilmediği için henüz netlik kazanan bir durum değil. Daha önceleri yapılan tercih işlemlerinden yayımlanma tarihleri göz önüne alındığında önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde kamuoyuna duyurulabilir. KPSS lisans önlisans ortaöğretim lise 2018 ÖSYM tercih kılavuzu ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

2018 KPSS ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler bu kez tercih işlemlerine çevrildi. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak kamudaki boş kadrolara yerleşme hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, KPSS tercihleri hakkında bilgi almak istiyor. KPSS ortaöğretim puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ne zaman yerleştirme yapılacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca heyecanla araştırılıyor. KPSS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, son günlerde araştırmalarına hız verdi.

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı ve milyonlarca aday için son sınavın sonucunun da açıklanmasıyla birlikte yapılacak merkezi atamalar için tercih döneminin içine girildi. Milyonlarca kişi tarafından alınan KPSS puanlarıyla kamuya memur personel alımları yapılan kurumlar üzerinden yayımlanan ilanlara tercihler gerçekleştirilecek. Vatandaşlar istedikleri memuriyet kadrolarına başvurularını tercih üzerinden yapacaklar ve tercih döneminde yüksek puan almış olan adaylar kadar puanı düşük olan adaylar da şanslarını deneyecekler.

Milyonlarca kişinin bu yıl itibariyle katılım sağladığı KPSS 2018 Lisans, Önlisans ve Lise düzeyi sınavları için elde edilen puanlar, açıktan alımlara başvurularda da kullanılabilecek. Adaylar memuriyet hayallerine kavuşabilmek ve kamuda istedikleri kadroya girebilmek için en doğru tercihleri yapmaya çalışacaklar. Bu tercihleriyle diğer adayların önüne geçebilmek amacıyla sözlü, yazılı ya da yetenek sınavlarına katılacak, fiziki yeterlilik testlerine tabi tutulacaklar.

Milyonlarca kişi için önemli bir süreç olan tüm KPSS sınavlarının yapılmasının ardından tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, tercih kılavuzlarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Tercih kılavuzları daha önceden bir açıklama yapılmadığı ve takvim üzerinde belirtilmediği için henüz netlik kazanan bir durum değil. Daha önceleri yapılan tercih işlemlerinden yayımlanma tarihleri göz önüne alındığında önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde kamuoyuna duyurulabilir. Tercih işlemleri de zaten Aralık ayında 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında adaylar memuriyet görevleri için puanlarını kullanarak ilgili kurumlara ya da bakanlıklara tercihlerini gerçekleştirebileceklerdir.

KPSS tercih kılavuzu, kamu dairelerinde görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS tercih kılavuzu aracılığıyla sahip oldukları puana göre tercihlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ardından ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye kilitlenecek. Devlet dairelerinde görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde erişime açılacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kontenjanlara göre belirlenecek olan KPSS 2018 tercih kılavuzu, kamu adayları tarafından değerlendirilecek.



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek. Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS merkezi atama tercih kılavuzunun ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro dağılımının ve tercih robotunun yayımlanmasının ardından milyonlarca memur adayı tarafından beklenen KPSS merkezi atama tercihleri başlayacak. Merkezi atama tercihleri hakkında detayları okuyucularımızla paylaşıyoruz.



Ölçme eçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına katılarak kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde memur olmak isteyen adaylar tarafından KPSS merkeazi atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.



KPSS merkezi atama tercihleri hakkında, tercihlerin ne zaman yapılacağı kimlerin tercih yapabileceği hakkında ayrıntıları kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.



Bilindiği gibi ÖSYM tarafından Türkiye geneli 81 il merkezinde KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayların katılabildiği sınavlar gerçekleştirildi.



2018 yılının son tercihleri, ÖSYM tarafından 11 Aralık tarihinde alınacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kadrolar için gerçekleştirilecek tercihler, 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kılavuz ise bu tarih aralığında erişime açılmış olacak.



Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.



Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.



KPSS MERKEZİ ATAMALAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI



ÖSYM KPSS merkezi atama tercihleri için geri sayım başladı. Bu bağlamda KPSS merkezi atama tercihi yapacak olan adaylar için ilk olarak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tercih kılavuzu yayımlanacaktır.



Bunun ardından Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları için kadro dağılımı yayımlanacak ve ardından tercih robotu yayımlanacaktır. Bu kılavuzların yayımlanması ile 11 Aralık'ta KPSS merkezi atama tercihleri başlayacak ve 20 Aralık'a kadar devam edecektir.



KPSS merkezi atama tercihi yapacak olan adayların KPSS lise, ön lisans ve lisans sınavlarına eğitim düzeyleri kapsamında katılmış olmaları ve puanlarının hesaplanmış olamsı gerekmektedir.



Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı tarafından kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Kadro dağılımı ve merkezi atama tercih robotu yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.





2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı.



Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.