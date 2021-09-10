10 Eylül 2021 Cuma 16:40 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 16:40

KPSS sonuçları için ÖSYM beklenen tarihi açıklamıştı. ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu diğer sınavların sonuçlarının belirlenen tarihten önce açıklanması, adayların aklına "KPSS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusunu getirdi. Lisans düzeyinde mezun adayların katılım sağladığı KPSS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre; KPSS sonuçları Eylül ayının 16'sında açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz bilinmiyor ancak bundan önceki sınavların erken açıklanması dolayısıyla KPSS sonuçlarının da önümüzdeki hafta başında açıklanabileceği öngörülüyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan alınacak puanlar, sonuçların erişime açılmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Öğretmen adaylarının puanları ise 1 yıl geçerli olacak.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Adayların puanlarının bu atamalara yetişip yetişmeyeceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

KPSS ÖABT SINAVI HAKKINDA

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS'den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

ÖABT SınavI, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.