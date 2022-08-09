İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9224
  • EURO
    18,3384
  • ALTIN
    1034.33
  • BIST100
    2785.16
Eğitim

KPSS'de güncelleme! Yeni tarihler belli oldu

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

AA9 Ağustos 2022 Salı 18:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Yenilenmesine karar verilen 2022-KPSS için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.

İSTEYENLER TERCİHLERİNİ GÜNCELLEYEBİLECEK

Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.