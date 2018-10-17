KTÜ'ye 8'i profesör 12 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 8'i profesör 12 akademisyen alınacak.
- AA
Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde 3'er, İktisadi ve İdari Bilimler ile Diş Hekimliği Fakültelerinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.
Tıp Fakültesine 3, Mühendislik Fakültesine ise 1 doktor öğretim üyesi atanacak.
Kadrolara başvurular 31 Ekim 2018'e kadar yapılabilecek.
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