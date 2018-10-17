KTÜ'ye 8'i profesör 12 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde 3'er, İktisadi ve İdari Bilimler ile Diş Hekimliği Fakültelerinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.

Tıp Fakültesine 3, Mühendislik Fakültesine ise 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Kadrolara başvurular 31 Ekim 2018'e kadar yapılabilecek.