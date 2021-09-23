23 Eylül 2021 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:08

KYK 2. yedek sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK ikinci yedek yurt yerleştirme sonuçlarının 23 Eylül 2021'de açıklanacağı bildirilmişti. KYK 2. yedek sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. KYK'da yurt hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihlerde ilk kayıt ücretini ödememesi halinde yurt hakkı geçersiz sayılacak. İsmi yedek sıralamada yer alan öğrenciler, E-Devlet KYK 2. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

KYK yurt yedek sonuçlarının ilki geçtiğimiz gün açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrenen öğrenciler kayıtlarını tamamladılar. KYK yurt sıralamasında ismi yedeklerde yer alan öğrenciler için ise yerleştirme süreci devam ediyor. Sıralamada yedekte kalan öğrenciler ise KYK 2. yedek yurt sonuçları sorgulaması yapıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili bilgi verildi.

KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. KYK yurt yedekleri bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanıyor. Sonuçlar belli oldukça öğrenciler; http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden veya ? E-Devlet KYK 2. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranından sonuçlara erişebilirler.

E-DEVLET KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösteren belge.

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.