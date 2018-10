KYK 6.yedek yurt sonuçları sorgula YURTKUR KYK yedek sonuçları kyk.gov.tr’de KYK 6.yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı! KYK yedek sonuçları kyk.gov.tr’de yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YURTKUR KYK yurt sonuçları, KYK 6.yedek yurt sonuçlarını araştırıyordu. Üniversite kaydı yaptıran öğrencilerin gözü kulağı YURTKUR'dan gelecek açıklamadaydı. Son dakika... Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi; KYK yedek yurt başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesinde açıklandı! KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak öğrencilerle paylaşılıyor.KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak öğrencilerle paylaşılıyor. Üniversite öğrenimlerini gerçekleştirecekleri kentte barınma problemini gidermek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı yerleştirmeleri bekliyor. KYK yurt sonuçları sorgulama sayfası ve KYK ek yurt başvuruları hakkındaki merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerinini doğru girmesi gerekiyor. Öncelikle bilgilerin yanlış ve eksik olmaması gerekiyor. Çünkü başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. İşte merak edilen KYK 6.yedek yurt sonuçları...

KYK 6.YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK yurt yedek sonuçları her perşembe ve her pazartesi günü otomatik olarak öğrencilerle paylaşılıyor. KYK ek kontenjan yurt yerleştirmeleri için YURTKUR'dan açıklama yapıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Yatay ve Dikey Geçiş öğrencileri gibi sonradan yerleştirmeleri gerçekleştirilecek öğrenciler için yapılan açıklamada neler var? YURTKUR başvuruların 3-10 Ekim tarihleri aralığında alınacağını duyurdu. KYK YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİDEN YAPILACAK İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül'den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekecek. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrenciye ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. E-DEVLET KYK YURT KAYIT EKRANI İÇİN TIKLA KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER İlk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, 2'nci yedek yerleştirme 24 Eylül'de, 3'üncü yedek yerleştirme de 27 Eylül'de yapılacak. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak, öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek. Kredi ve burs başvuruları ise tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler: 1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin) Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge) % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge) Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge) 2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor) 4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge 5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi 6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER: BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılmak üzere bildirilen Türkiye Burslusu öğrenciler, T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı’nın imzalamış oldukları Mutabakat Zaptı neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Afganistan Hükümeti Burslusu öğrenciler, 06.10.2016 tarihinde T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Yükseköğretim Kurulu Burslusu öğrenciler, BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DIŞINDA KALAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’nce Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen KKTC vatandaşı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacaklar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Mevlana Değişim Programı kapsamındaki öğrenciler, Yurtlarımızdaki boş yatak üzerinden ayrılan kontenjanlar dahilinde barındırılmalarına imkan sağlanan Kendi İmkanlarıyla Ülkemize Gelen Uluslararası Öğrenciler, Ülkemize yükseköğrenim görmek üzere gelen uluslararası öğrencilerin yurtlara yerleştirme işlemleri kontenjanları dahilinde gerçekleştirilmektedir. Yurt Ücretleri: Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir. İzin İşlemleri: Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir. Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin”li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir: Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların, Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların, Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin, Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir. Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir? Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir. Nevresim takımı, yastık, battaniye ve yorgan yurt malzeme deposundan verilmektedir. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurt sonuçları ardından kayıt işlemleri başlayacak. Peki 2018 KYK yurt kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? Kayıt ücreti nereye yatırılacak? Kurumdan yapılan açıklamaları, yurt kayıtları ve yedek yerleştirmeler hakkındaki tüm detayları haberimizden görebilirsiniz. KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? Kredi ve Yurtlar kurumu 81 il, 152 ilçe ve 2 yurtdışında olmak üzere 500'den fazla yurtta, hizmet veriyor. Yurtlarda aylık ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Standart v e özel nitelikli yurtlar olmak üzere iki tip yurt bulunur. Yaz okulu veya stajı için kalmayacaksanız Temmuz ve Ağustos ayı yurt ücretlerini ödemiyorsunuz. İL İL KYK TURTLARININ TELEFON NUMARALARI VE ADRES BİLGİLERİ KYK aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir. Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir; 1-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar. 2-Devlet koruması altında olan öğrenciler. 3-Anne ve babası vefat etmiş olanlar. 4-Şehit/Gazi çocukları. 5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları. Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler. KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENMEKTEDİR? KYK Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir. KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. "e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek. KYK YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERDEN YAZIN ÜCRET ALINMAYACAK Bakanlar Kurulu, temmuz ve ağustos aylarında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında fiilen barınmayan öğrencilerden ücret alınmamasına karar verdi. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

