Üniversiteyi kazanan adaylar KYK burs başvurularının başlayacağı günü büyük bir heyecanla araştırıyorlar. KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları nasıl yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularını 19 Ağustos itibari ile almaya başladı. KYK yurt başvurularının ardından gözler KYK burs başvurularına çevrildi. KYK burs başvuruları hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurusunun ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs başvurusu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi E-Devlet kapısı üzerinden tamamlanacak. Öğrenciler, kurumun talep ettiği gelir beyanını doğru bir şekilde sisteme aktaracak. Sisteme aktarılan bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla yapacağı soruşturması üzerine netlik kazanacak.

Gelir durumu kriterlerin üzerinde yer alan öğrenciler kredi almaya hak kazanacakken, doğru beyan veren ve maddi durumu kriterlerin altında kalan öğrenciler ise burs alma hakkında sahip olacak.