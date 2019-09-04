Üniversiteyi kazanan tüm adaylar KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK bursu ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularını 19 Ağustos itibari ile almaya başladı ve başvurular sona erdi. KYK yurt başvurularının sona ermesinin ardından KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. KYK burs başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurusunun ne zaman başlayacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. KYK burs başvurusu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK BURSU NE KADAR?

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere burs müjdesini 3 Ekim 2018'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklama şöyle; Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum, Burs ve kredi miktarını; lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1000 lira, doktora da 1500 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

BAŞVURULAR E DEVLET'TEN YAPILACAK

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.