KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2018 KYK kredi burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Kredi Yurtlar Kurumu'nca düzenlenen yurt burs ve öğrenim kredisi başvuruları geçtiğimiz aylarda sona erdi. 2018 2019 eğitim öğretim yılında KYK yurt kredi ve burs başvuru sonuçlarını merak eden milyonlarca öğrenci; KYK burs kredi başvuru sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. KYK sonuçları yani 2018 KYK yurt ve burs başvuru sonuçları, geçtiğimiz ay sona eren başvuruların ardından en çok arananlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay tamamlanan KYK burs ve kredi başvurularının ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. KYK burs başvuruları 15 - 21 Ekim tarihleri arasında yapılmış başvurular 21 Ekim'de sona ermişti. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler KYK sonuçlarına çevrildi. KYK burs öğrenim kredisi başvuru sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr'de.



KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2018 KYK BAŞVURULARI



KYK başvurularının üzerinden bugün itibariyle 18 gün geçti. Geçtiğimiz yıl sonuçlar başvuruların bitiminden 23 gün sonra açıklanmıştı. 2018 - 2019 dönemi KYK başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK kredi ve burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili de henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki süreler göz önüne alındığında KYK burs ve kredi başvurularının 12 - 16 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.





KYK BURS VE KREDİ MİKTARI DEĞİŞTİ



Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.



• Lisansta 500 TL

• Yüksek Lisansta 1.000 TL

• Doktorada 1.500 TL



BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.



BURS ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?



Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.



BURSTAN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER KİMLER?



Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.





KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?



Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.



BURS/KREDI BAŞVURUSU İPTALİ İÇİN



Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

BURS ÜCRETLERİ 2018



Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 470 Türk Lirası alacak.



Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 940 Türk Lirası alacak.



Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1410 Türk Lirası Alacak.



BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin T.C. vatandaşlık numarasına göre ödemeleri yapıyor. Buna göre;



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 6'sında ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 2 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 7'sinde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 4 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 8'inde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 6 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 9'unda ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 8 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 10'unda ücretleri alacak.