KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama

15 Kasım 2021 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:18

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücreti 2021 yılı için lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL'ydi. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama sayfası ve konu ile ilgili gelişmeler...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milyonlarca lisans ve yükseklisans öğrencisi KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Kasım ayının 10'unda sona eren KYK burs başvurularının bu yıl Aralık ayı başında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri geçtiğimiz yıl olduğu bu yıl da burs ve kredi almaya hak kazanan ve gerekli işlemleri tamamlayan adaylar KYK burs ve kredi ödemelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.

Ocak ayı içerisinde ilk kez burs ve kredi alacak öğrenciler 4 aylık burs ödemesi yapılması bekleniyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK 2021 yılında burs ve kredi ücreti 550 TL'den 650 TL'ye yükseltilmişti. 2022 yılında yapılacak olan zamla bu rakamın 750 TL'ye çıkması öngörülüyor. Şu an mevcut burs ücreti 650 TL olarak ödeniyor.