KYK bursu taahhütname onay süresi uzadı mı 2018 KYK burs kredi parası ne zaman yatacak

KYK burs kredi ücretleri ne kadar? KYK bursu taahhütname onay süresi ne zaman sona erecek? 2018 KYK burs/kredi parası ne zaman yatacak? KYK taahhütname onayı nasıl yapılıyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. KYK, yurt içinde ve yurt dışında öğrenim görmekte olup burs/kredi taahhütnamesini zamanında onaylayamayan öğrenciler için taahhütname onay süresini uzattığını açıkladı. KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ve kullanmak isteyen öğrencilerin taahhütnamelerini 25-30 Kasım tarihleri arasında onaylaması gerekli. Öte yandan, KYK burs ve kredi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu oldu. KYK'dan burs ya da kredi alacak öğrenciler, ilk paralarının hesaplarına ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Lisansta 500 TL olarak ödenecek bursun ödeneceği tarihe odaklanan öğrenciler, konuya ilişkin bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. 2018 KYK burs/kredi ödemeleri hakkında merak edilen detaylar star.com.tr'de.

TAAHHÜTNAME ONAY SÜRESİ UZATILDI



Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla burs/kredi başvurularını alan ve taahhütnamesini süresi içerisinde onaylayan öğrencilere ilk ödemeyi gerçekleştirmeye başlayan KYK, taahhütname onay süresini kaçıran öğrencilere ek süre tanıdı. Buna göre; Son gün 30 Kasım saat ise 23.59 olarak belirledi.



KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin en geç 30 Kasım Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden onaylanması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)







BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Burs/kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesini okuyup onaylayan öğrencilere ekim, kasım, aralık ayları dâhil olmak üzere aralık ayında üç aylık ödeme yapılacak.



ONAY YAPILMAZSA NE OLUR?



KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) burs/kredi için tekrar KYK’ya başvurabilecek.



18 YAŞINDA KÜÇÜK ÖĞRENCİLER



Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek. 15 yaşından küçük ya da anne/babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK il/yurt müdürlüklerine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.



YURT DIŞI ONAY SÜRESİ DE UZATILDI



Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün yine 30 Kasım. Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler aracılığıyla hazırlatarak en geç 30 Kasım Cuma gününe kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



BURS MİKTARI NE KADAR?



Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı.