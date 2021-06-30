30 Haziran 2021 Çarşamba 10:00 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra LGS 2021'de kaç kişinin full çektiği ve LGS birincileri merak edilmeye başlandı. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih edecekleri Liselere yerleştirilecekler. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Peki LGS'de kaç kişi birinci oldu? LGS 2021 kaç kişi full çekti?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınava giren öğrencilerden tam puan alanlar yani LGS'de kaç kişinin birinci olduğu açıklandı.

LGS 2021'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Buna göre; LGS 2021 sınavına 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU?

LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 97 kişi LGS birincisi oldu.

Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

LGS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ GİRDİ?

LGS' ye bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvurdu.



LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

LGS sınavıyla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS 2021 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Meb.gov.tr LGS sonuçları 2021