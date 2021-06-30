LGS 2021 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Meb.gov.tr LGS sonuçları 2021

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:38

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrenciler aldıkları puanları Meb.gov.tr LGS sonuçları 2021 sayfasından ulaşabilecek. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS 2021 sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, Meb.gov.tr LGS sonuçları 2021 neticesinde aldıkları puanla bir okula yerleştirilecek. Peki LGS sonuçlarına nereden bakılır? İşte LGS 2021 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

LGS 2021 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

LGS 2021 SINAVINDA SORU İPTALİ YOK!

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

LGS sonuçları kapsamında, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS'DE 90 SORU SORULDU

Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

LGS 2021 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ KAYIT TAKVİMİ

1. KAYIT DÖNEMİ

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar

* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar

* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi