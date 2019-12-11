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LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? 2020 LGS Aralık ayı soruları ne zaman yayınlanacak?

LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? 2020 LGS Aralık ayı soruları ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları güncel olarak takip ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sınav 7 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam edecek.

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LGS adayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek soruları güncel olarak takip ediyorlar. LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı mı? 2020 LGS Aralık ayı soruları ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştrıılıyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav 7 Haziran 2020’de düzenlenecek. 
 
LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI? 
LGS Aralık ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. 2020 LGS Aralık ayı soruları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
 
LGS 2020 NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.
 
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
 
LGS SORULARI NASIL OLACAK?
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
 

 
LGS NEDİR?
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
 
Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.
 
LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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