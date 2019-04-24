LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.