LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin kasım ayı örnek soruları, öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Bu kapsamda 8'inci sınıf öğrencilerine destek olmak amacıyla örnek soruların çözümlerinin de yer aldığı video ilk kez paylaşıldı.

Böylece Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek sorular 1510'a ulaştı.

Kasım ayı örnek sorularının çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabiliyor.